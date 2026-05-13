CPV 2026: Conheça as equipas nos GT4 AM
Para terminar o lote de equipas que competem com maquinaria GT4, apresentamos agora as equipas que vão correr nos GT4 AM:
Gianfranco Motorsport / RV7 Team — O campeão com novo colega
Rubén Vaquinhas, vencedor da GT4 Am nos três campeonatos do Supercars Endurance em 2025, continua ao volante do Aston Martin Vantage AMR GT4 do #777, assistido tecnicamente pela Gianfranco Motorsport, mas com um novo colega de equipa: Mico Mineiro, piloto que chega de outras categorias da velocidade nacional. Uma combinação entre experiência e frescura que pode revelar-se muito eficaz.
Promotion Motorsport — Os rivais que querem vingança
J.M Smörg e Javier Macias regressam no BMW M4 GT4 EVO do #19, determinados em conquistar os títulos que lhes escaparam em 2025. Já lutaram várias vezes com Vaquinhas e sabem o que têm de fazer para o bater. Será uma das rivalidades mais quentes da divisão.
McLaren Barcelona – SMC Motorsport — A subida da GTX
Jaime Garcia Sanchis e Alex Wendt chegam à GT4 Am no McLaren Artura GT4 do #70, após subirem da classe GTX. A transição para um GT4 de nova geração é sempre um desafio, mas a estrutura catalã tem as ferramentas para os apoiar nessa evolução.
NGT Motorsport — Outra subida da GTX
Fernando Soares e Miguel Ferreira no Aston Martin Vantage AMR GT4 do #007 completam o pelotão da Am, numa história semelhante à do duo anterior: chegam da GTX com ambições e com a vontade de provar que merecem estar na GT4.
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