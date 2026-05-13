CPV 2026: Conheça as equipas da Cup, TC e TC+
Para terminar, apresentamos as equipas da Cup, TC e TC+ presentes no arranque da temporada 2026:
Cup
Monteiros Competições — O campeão e o seu companheiro fiel
Rui Miritta varreu os três campeonatos do Supercars Endurance na divisão Cup em 2025 e regressa à Monteiros Competições ao volante do Porsche 911 Cup #33 com a mesma fome de vitórias. A equipa aposta ainda num segundo carro, o #73 de Vítor Costa, reforçando a presença numa divisão que promete ser competitiva.
Protech Motorsport — Aposta reforçada
A Protech Motorsport é uma das estruturas que mais ameaça o domínio da Monteiros, com dois Porsche 911 Cup em pista. Craig Davies e Pedro Paiva Raposo no #55, e Marcus Fothergill e Dave Benett no #69.
Lan GP Racing — Dois Porsche
A Lan GP Racing apresenta Ángel Lanchares no #12 e Ramiro Garcia-Pumarino no #21, cada um no seu Porsche 911 Cup. Dois pilotos espanhóis, dois carros, uma equipa que pode tornar a vida difícil aos favoritos através da dupla presença em pista.
Art of Speed — A entrada focada
A Art of Speed entra com um único carro, o #14 de Adam Fawsitt num Porsche 911 Cup. Uma equipa que já conhece as exigências da competição, tal como o piloto que pode lutar por boas posições.
TC
Art of Speed — Os únicos desta divisão
Frederico Formiga e João Castanheira trazem o SEAT Leon Supercopa MK2 da Art of Speed no #17, uma máquina já com história e que compete sozinha na classe TC.
TC+
JT59 Racing Team — Daniel Teixeira e o Hyundai campeão
Daniel Teixeira dominou a TCR no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars em 2025, e regressa ao #59 ao volante do Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team com claras ambições de manter os cetros. Na nova divisão TC+, que reúne os TCR e os BMW M2, Teixeira parte como o favorito natural, mas sabe que o campeonato se ganha ao longo de uma temporada inteira.
LOB – Motorsport — Francisca Roby Queiroz abre o capítulo
Francisca Roby Queiroz estreia-se no BMW M2 Cup Iberia no campeonato ao volante do BMW M2 Racing do #95, alinhado pela LOB – Motorsport, a equipa que representa na Porsche Sprint Challenge Ibérica. Uma entrada que enriquece ainda mais o diversificado espectro técnico do pelotão e que marca o arranque de um troféu que, ao longo da temporada, promete crescer em número e interesse. De salientar a presença feminina que, no total, conta com quatro pilotos femininas, num mundo em que as mulheres dão cada vez mais cartas.
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