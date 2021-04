CPV: 16 Inscritos para as primeiras provas do ano

Teremos uma grelha de 16 inscritos para o primeiro fim de semana do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV.

A lista conta com nove GT Cup, dois GT Light (GT4) e cinco Touring Cup. É uma boa grelha, com bons carros e grandes nomes para as primeiras provas do ano do CPV, que este fim de semana será prova de apoio da F1, no Grande Prémio de Portugal.