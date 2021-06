CPV: 14 inscritos para o Estoril | AutoSport

A grelha de partida para a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV conta com um bom número de inscritos.

Serão 14 as máquinas para este fim de semana de competição, sendo que 8 pertencem à classe GT Cup, 3 à classe GT Light e 3 à classe Turismos. Depois de um primeiro fim de semana em cheio, a dupla Francisco Mora / Francisco Abreu lidera no campeonato de GT com 83 pontos seguido da dupla Pedro Marreiros / Paulo Pinheiro, com 47 pontos e a fechar o top3 temos Thomas Biagi com 42 pontos. Nos Turismo, a dupla Rafael Lobato / Miguel Lobo lidera com 83 pontos, seguidos de Ondrej Krupka, com 57 e a fechar o top 3 a dupla Pedro Silva / Jorge Silva com 39 pontos.

Há novidades para este fim de semana. Nuno Batista deverá estrear o Mijet Supertourism V6 e teremos a estreia também de Andrius Zemaitis (na classe GT Light). A dupla Bruno Pires e Fábio Mota também vai estrear uma nova máquina, o Porsche 991 GT3 Cup 3.8. Na lista de inscritos não vemos qualquer Ferrari o que implica a ausência de Thomas Biagi, que correu na primeira jornada.

Lista de Inscritos:

Para esta prova o BoP foi revisto de forma a equipara os andamentos nas diferentes classes com os novos pesos a serem atribuídos após a análise das prestações na primeira jornada, em Portimão:

Para este fim de semana teremos mais 3 corridas, duas sprint e uma de longa duração onde os pilotos irão lutar pelas melhores posições: