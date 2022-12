Campeões 2022, CPV1300 – José Fafiães agarrou o título absoluto na última corrida | AutoSport

O CPV1300 continua a revelar-se uma aposta ganha por parte da ANPAC. Corridas animadas, com os pequenos e aguerridos bólides a proporcionarem excelentes lutas em pista. Os 1300 deram-nos algumas das melhores batalhas em pista do ano, sendo que a luta pelo título absoluto e pelos H75 durou até ao fim.

Um duelo entre José Fafiães e João Braga, com este duo a a ser o mais forte e o mais regular ao longo da época. Foram vários os confrontos ao longo do ano, mas fica na memória a última jornada em que Fafiães e Braga se entregaram a uma luta que sorriu a Fafiães, que conquistou o título absoluto nos 1300 assim como na Categoria 3 – Clássicos 75, com Braga a contentar-se com o segundo posto.

Na Categoria 1 – Desafio ANPAC, foi David Vieira a levar a melhor (terceiro classificado no campeonato absoluto), tal como Cândido Monteiro na Categoria 2 – Clássicos 71. Pedro Pimenta foi o melhor na Categoria 5 – Legends 85 / 90 / 99, a dupla Paulo e Miguel Miguel foram os únicos a fazer mais de uma prova na Categoria 4 – Clássicos 81 à imagem da dupla Miguel Barata e Veloso Amaral na Taça 1000.