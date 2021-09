CPV 1300: Victor Araújo vence à geral na corrida 1 | AutoSport

Corrida 1 do CPV 1300 muito animada em Braga, com muitas lutas e trocas de posição a darem cor à primeira prova do fim de semana das máquinas de menor cilindrada em competição no Circuito Vasco Sameiro.

Tiago Fino Vitorino conquistou ontem a pole e largou bem, mantendo a posição, seguido de Victor Araújo (Datsun 1200) e Arnaldo Marques (Datsun 1200). Na frente do desafio ANPAC tínhamos António Areal (Fiat Punto 85), seguido de Jorge Marques nos Legends (Toyota Starlet EP80). João Braga (Datsun 1200) começou a subir posições e instalou-se no top 3 pouco depois, enquanto Tiago Vitorino perdia a liderança para Araújo. Luís Mendes (Citroen Ax) ,com uma boa recuperação, passava para a frente dos Legends e no desafio ANPAC tínhamos luta entre Areal e Manuel Alves (Fiat Punto 85) .

João Braga passou para segundo, numa fase em que Victor Araújo controlava as operações. Pouco depois Luís Mendes chegava ao top3, numa excelente prova, seguido de Paulo Mendes (Toyota Starlet 1.3), Arnaldo Marques (Datsun 1200), Jorge Marques e Tiago Vitorino.

Quando faltavam menos de dez minutos para o fim da prova o Safety Car entrou em ação, para permitir aos comissários retirarem uma pilha de pneus que foi parar à pista depois de um toque, o que reagrupou todo o pelotão. No recomeço, as lutas foram intensas, mas Araújo manteve-se na frente da corrida, enquanto vimos excelentes momentos de condução como o de Luís Mendes numa grande ultrapassagem a João Braga mesmo no final. O final foi algo atribulado com o Mini de Tiago Vitorino a embater com alguma violência nas proteções da pista, deitando por terra todo o excelente trabalho feito pelo piloto até então.

Contas feitas, Victor Araújo venceu à geral e na categoria H75, Luís Mendes, também com uma excelente prestação venceu em Legends, Arnaldo Marques venceu em H71 e Manuel Alves levou a melhor no desafio ANAPC.