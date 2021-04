CPV 1300: Paulo Mendes conseguiu o triunfo na segunda corrida

Já com a pista seca e com o Sol a fazer-se sentir sobre o asfalto do Circuito Vasco Sameiro, a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, disputada no âmbito do ANPAC Racing Weekend, permitiu uma prestação global francamente diferente com menos incidentes em pista, mas nem por isso menos emotiva.

Paulo Mendes, em Toyota Starlet (cat. Legends) acabou por tirar o melhor partido do azar que bateu à porta do Datsun 1200 de José Fafiães, levando a melhor sobre João Braga e José Fafiães, ambos em Datsun 1200 (cat. H75), conseguindo assim Mendes nesta segunda corrida o triunfo que lhe escapara na primeira prova realizada à chuva.

Atrás do trio da frente terminaram Rui Alves e António Areal, ambos concorrentes ao Troféu Punto e Desafio ANPAC.

Por categorias, Paulo Mendes foi o natural vencedor na Categoria Legends, João Braga levou a melhor entre os H75, Pedro Botelho (Mini Cooper) venceu nos H71, sobrando a vitória entre o Desafio ANPAC para Rui Alves (Fiat Punto). Nota ainda para o triunfo de Miguel Barbosa no Desafio Starlet, ele que liderou um lote de cinco pilotos que vieram dar mais frescura e emoção a estas corridas.

Referência ainda para uma presença feminina entre o pelotão do CVP 1300 de Andreia Fonseca (Toyota Starlet) com uma excelente prestação no traçado do circuito bracarense.

O novo Campeonato 1300 provou assim a sua assertividade no panorama da Velocidade em Portugal ao conseguir 27 inscritos logo na primeira jornada, marcada sempre por boas corridas disputadas com emoção e entrega por parte de todos os que estiveram em pista.

O Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 regressa no último fim de semana de Junho em Vila Real.