CPV 1300 no Estoril: Luís Alegria vence as duas corridas

Após o regresso vitorioso no Circuito Internacional de Vila Real, Luís Alegria esteve presente no ANPAC Historic Racing disputado no Estoril e regressou às vitórias. O ‘Grand Finale’ do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos irá realizar-se no Algarve Classic Festival que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve dias 25 a 27 de outubro

Luís Alegria foi o fator dominador das duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 integradas no ANPAC Historic Racing disputadas este domingo no Autódromo do Estoril, lado a lado com Luís Mendes, sempre segundo classificado nas duas mangas.

Debaixo de um calor abrasador, 24 automóveis lançaram-se para a primeira corrida com Luís Alegria a sair da pole position e a fazer uma largada irrepreensível. Ficou na frente e quando se esperava um duelo à imagem do que sucedeu em Vila Real, Luís Alegria destacou-se e o piloto do Datsun 1200 deixou sozinho no segundo lugar o Citroen AX de Mendes. Já a questão do terceiro lugar foi dirimida entre Nelson Resende (Datsun 1200), Duarte Trindade (Peugeot 106) e Nuno Soares (Datsun 1200).

A decisão sobre o lugar mais baixo do pódio foi decidida pela mecânica dos automóveis envolvidos. Primeiro foi Nelson Resende a ver o seu Datsun 1200 perder andamento. Depois foi o Peugeot 106 de Duarte Trindade a ficar pelo caminho, numa altura em que o Datsun 1200 de Nuno Soares já estava em luta com o Datsun 1200 de João Braga. O carro de Braga foi mais resiliente e acabou, mesmo, por ficar com o lugar mais baixo do pódio.

Entretanto, pelo caminho, tinham ficado os Datsun 1200 de Carlos Cruz e de Pedro Barbosa, ambos a ficarem parados nas boxes. Mais atrás, Cândido Monteiro levava o seu Datsun 1200 a uma luta com Miguel Miguel a fazer uma excelente corrida com o Austin Metro. O piloto do Datsun levou a melhor, mas fica na retina de todos a prova do piloto de Cascais que, assim, reclamou um Top 5 à geral. Devido ao muito calor, ficaram pelo caminho os carros de ngelo Ribeiro, Nelson Resende e Fernando Charais.

Destaque, ainda, para a estreia na competição automóvel para o jovem Lucas Barbosa, filho de Pedro Barbosa. Ao volante de um Citroen C1 o jovem estreante conheceu apreciável evolução ao longo do fim de semana de competição.

No Desafio ANPAC, as habituais lutas pelas primeiras posições não se registaram com Daniel Gouveia a ganhar com apreciável vantagem para Paulo Azevedo e António Costa, com Óscar Rosmaninho a ficar com o quarto lugar. Cândido Monteiro levou de vencida os H71, enquanto na Taça 1000, o veterano e exemplo para todos, Miguel Barata, foi o vencedor. Nos H75, vitória, claro, para Luís Alegria, seguido de João Braga, Nuno Soares e Nuno Teixeira. Miguel Miguel juntou ao excelente Top 5 à geral uma vitória nos H81, enquanto Luís Mendes ganhou nos Legends seguido de Gonçalo Matias (Peugeot 106). Duarte Trindade, João Arantes e Fernando Charais abandonaram a corrida. David Reis em estreia com o Honda Jazz foi o melhor da Stock Cup, seguido de Lucas Barbosa.

Como tem sido tradição nas provas organizadas pela ANPAC, o ANPAC Historic Racing terá uma recheada lista de inscritos com 88 pilotos a demandarem o Autódromo do Estoril. Cada categoria terá as suas provas com treinos cronometrados e duas corridas, num fim de semana exclusivo para os pilotos dos campeonatos geridos pela ANPAC. Esta mostra de vitalidade da velocidade nacional, coloca estes campeonatos como dos mais participados e emotivos da velocidade nacional no que toca aos Clássicos.

A segunda corrida acabou por ficar marcada pelas muitas ausências. Duarte Trindade (Peugeot 106), Veloso Amaral (Datsun 1000), João Arantes (Toyota Starlet), Sérgio Teixeira (Datsun 1200), Mota Freitas (Citroen AX Sport), Carlos Cruz (Datsun 1200) e Nuno Pinheiro (Fiat Punto 85) não conseguiram reparar as mazelas deixadas pela primeira corrida. Porém, o figurino não mudou muito face à primeira manga.

Luís Alegria saiu da pole position e voltou a fazer uma excelente partida. Se é verdade que durante muitas voltas o Datsun 1200 prateado andou a fumegar, também é verdade que não impediu o piloto campeão de 2023 de vencer pela segunda vez no ANPAC Historic Racing. Duas vitórias que se juntam às duas vitórias em Vila Real e tornam, assim, o regresso de Luís Alegria à competição 100% vitorioso.

Luís Mendes inclinou-se perante Alegria, mas na segunda volta o Citroen AX conseguiu superiorizar-se ao Datsun 1200. Sol de louca dura: Luís Alegria recuperou o comando e dai para a frente não deu mais chances a Luís Mendes que, assim, terminou, uma vez mais, no segundo lugar. Desta feita na frente de Pedro Barbosa. Após o abandono na primeira corrida, o piloto do Datsun 1200 recuperou desde o final da grelha de partida.

No final da primeira volta já era 7º classificado, trepou até ao quarto lugar na segunda volta e ascendeu ao terceiro posto na quarta ronda ao traçado do Estoril. Foi surpreendido na penúltima volta por Nelson Resende, mas um erro deste permitiu que Pedro Barbosa reclamasse o lugar mais baixo do pódio. Ausente na primeira corrida, Jorge Marques levou o seu Toyota Starlet até ao quarto posto na frente de Nelson Resende, que fechou, assim, o Top 5.

Christofer Wisniewski levou à vitória o novo Honda Jazz da Stock Cup na frente de Lucas Barbosa, enquanto no Desafio ANPAC voltamos a ter um domínio absoluto de Daniel Gouveia, na frente de Paulo Azevedo, António Costa e Óscar Rosmaninho. Cândido Monteiro voltou a ganhar nos H71, Miguel Miguel ganhou os H81 na frente de ngelo Ribeiro. O vencedor da corrida, Luís Alegria, ganhou nos H71 seguido de Pedro Barbosa, Nelson Resende, todos em Datsun 1200. Luís Mendes venceu nos Legends 1300, seguido de Jorge Marques e Gonçalo Matias.

Campeonatos de Portugal 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends

13 e 14 abril – Cascais Racing Weekend (Estoril)

24 a 26 maio – Jerez AngelNieto

28 a 30 junho – Circuito Internacional de Vila Real

14 e 15 setembro – ANPAC (Estoril)

25 a 27 de outubro – Algarve Classic Festival (Portimão)