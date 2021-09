CPV 1300: Luís Mendes vence à geral na corrida 2 | AutoSport

Mais uma excelente prestação de Luís Mendes no Circuito Vasco Sameiro, agora na corrida 2 do CPV 1300. Depois de uma excelente recuperação na corrida 1, que lhe permitiu terminar no pódio à geral, na segunda prova do fim de semana conseguiu vencer à geral e consequentemente na sua categoria.

O Citroen AX que milita nos Legends voltou a destacar-se, cruzando a linha de meta em primeiro, com larga margem para Arnaldo Marques (Datsun 1200) o melhor em H71, que ficou à frente de João Braga (Datsun 1200) vencedor em H75. Manuel Alves (Fiat Punto 85) levou a melhor no Desafio ANPAC e a dupla Abel Marques / Sérgio Monteiro (Autobianchi A 112) foram os únicos concorrentes nos Legends 1000. Mais uma animada prova nesta competição que atrai cada vez mais pilotos e que se começa a impor no panorama dos Clássicos nacionais.