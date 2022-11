CPV 1300, Estoril: José Fafiães vence corrida 2 | AutoSport

José Fafiães (Datsun 1200) venceu a segunda e derradeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 do Estoril Racing Tribute Armando Pinto, depois de arrancar do fundo da grelha. O piloto do Datsun nº 29 bateu João Braga (Datsun 1200), adversários na luta pelo título absoluto do CPV 1300, assim como na classe H75. Terceiro lugar novamente para Luís Mendes (Citroën AX Sport).

As contas dos títulos de cada classe e absoluto terão de ser apuradas, para confirmarmos os vencedores da temporada.

João Braga largou da pole, mas nos primeiros minutos da corrida viu Luís Mendes passar para a frente da corrida. Carlos Cruz seguia em terceiro, com Jorge Marques em quarto e José Fafiães em quinto.

As distâncias foram-se alargando e se na primeira corrida tivemos muita luta, nesta prova, Mendes tratou de colocar uma distância de mais de dois segundos entre ele e Braga, que se foi alargando. Nesta corrida faltava Pedro Barbosa, em destaque na corrida 1, que perdeu mesmo em cima da linha. Também Ricardo Ferrão, Paulo Miguel e José Miguel Ferreira não alinharam nesta segunda prova.

Na quarta volta, José Fafiães, que largou do fundo da grelha, já era terceiro, com uma excelente recuperação. Fafiães forçava o andamento e tentava aproximar-se de João Braga, numa luta animada, que ia levando a dupla para mais perto de Luís Mendes. No Desafio ANPAC era Tiago Silva no comando das operações, seguido de David Vieira e Paulo Azevedo, com boas lutas também nesta classe.

Braga e Fafiães iam-se aproximando de Mendes que continuava a liderar na volta seis, mas com as distâncias cada vez mais curtas.

Na volta sete, mudança na liderança da prova, com João Braga a passar para a frente, seguido de José Fafiães com Luís Mendes a cair para a terceira posição. Jorge Marques era quarto seguido de Cruz a fechar o top 5 à geral. No Desafio ANPAC, Tiago Silva mantinha-se na frente, conseguindo afastar-se um pouco de David Vieira.

Estávamos na volta 9 e o top 3 mantinha a ordem com Fafiães ainda a pressionar Braga e Mendes já a cinco segundos de distância, no que parecia agora uma luta a dois. O duelo foi -se prolongando até às últimas voltas, sempre com Braga na frente de Fafiães e Mendes confortável na terceira posição. Na volta 11 Fafiães começou o “tudo por tudo” e pressionava ainda mais o líder e conseguiu passar Braga à entrada para a última volta, conseguindo alguma margem para o seu adversário.

A luta continuou até a bandeira de xadrez mas foi mesmo Fafiães a vencer, seguido de Braga, com Luís Mendes a fechar o top 3 à geral. Mais uma excelente corrida nos 1300. Fafiães venceu à geral e nos H75, Luís Mendes venceu nos Legends, e Tiago Silva foi o vencedor no desafio ANPAC.