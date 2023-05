CPV 1300, Estoril: Duplo triunfo de Luís Mendes | AutoSport

Luís Mendes (Citroen AX Sport) triunfou em ambas as corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 (CPVC) no ANPAC & Friends Racing Meeting do Estoril do fim de semana passado.

Na primeira corrida, o triunfo só ficou selado na última volta, quando Luís Alegria, líder da corrida desde a largada, fez um pião com o seu Datsun 1200 que o atrasou e quase fazia perder o segundo lugar final, e na segunda corrida foi, ainda mais intensa na luta entre Luís Alegria e Luís Mendes, que durou até que o Datsun 1200 de Alegria teve problemas mecânicos.



Luís Alegria estava a caminho da vitória, saindo da “pole position” para a primeira corrida, quando o seu Datsun 1200 fez um pião a pouquíssimos quilómetros do final da prova. Esta situação anulou a vantagem que tinha para Luís Mendes. O piloto do Citroen AX Sport viu a vitória cair-lhe no colo e não se fez rogado, abraçando-a com a melhor volta da corrida, aproveitando, ainda, para vencer entre os Legends 1300. Mais atrás as lutas pelas vitórias nas classes iam de desenrolando. Pedro Barbosa, Carlos Cruz e João Braga, todos em Datsun 1200 da categoria H75, duelaram pelo pódio da categoria e terceiro lugar final. Andaram juntos algum tempo até que o 1200 verde de Carlos Barbosa da Cruz decidiu deixar o seu piloto apeado e o Datsun de João Braga também decidiu não ajudar o seu piloto.

Contas feitas, Pedro Barbosa ficou com o terceiro lugar (segundo da categoria H75) seguido de João Braga. João Arantes (Toyota Starlet 1300) e Ricardo Ferrão (Opel Corsa A) e Mota Freitas (Citroen AX Sport) fecham os quatro primeiros lugares da categoria L1300, na frente do vencedor do Desafio ANPAC, Paulo Azevedo, após uma luta intensa com Pedro Teixeira e Paulo Ferraz, todos em Fiat Punto 85S. As restantes posições foram preenchidas por Nuno Pinheirio, António Costa e Ruben Fernandes.

Palavra final para a vitória nos H71 de José Moreira (Datsun 1200) e de Veloso Amaral (Hillman Imp) nos H71 T1000, na frente do veteraníssimo Miguel Barata em Datsun 1000. Miguel Miguel não conseguiu levar até final o belo MG Metro dos Legends 1300 e Duarte Trindade também teve de abandonar com problemas no seu Peugeot 106.

A segunda corrida dos CPV1300 foi ainda mais empolgante que a primeira, tendo como denominador comum a luta entre Luís Alegria (Datsun 1200) e Luís Mendes (Citroen AX Sport). Desta feita durou desde o arranque até que o Datsun 1200 de Alegria fez, uma vez mais, birra. A partir dai, o piloto do AX Sport ficou com o caminho livre para a vitória, pois Pedro Barbosa (Datsun 1200) já estava longe.

E para ajudar Luís Mendes a fugir para a vitória, Carlos Cruz (Datsun 1200) efetuou uma recuperação absolutamente espantosa desde a 10ª linha da grelha de partida até ao terceiro lugar, pressionando de forma evidente Pedro Barbosa. Foi por um triz que Barbosa ficou na frente de Carlos Cruz. Luís Mendes venceu a categoria L1300 na frente de Jorge Marques (Toyota Starlet) e Duarte Trindade (Peugeot 106).

Duarte Trindade e João Arantes (Toyota Starlet) envolveram-se numa luta que durou toda a prova que acabou com o piloto do Peugeot 106 a superar o Starlet, mas com João Arantes a não acabar a corrida. De forma estranha e pouco compreensível, o piloto do Toyota entrou nas boxes após sair da parabólica, encaminhando-se para o “paddock”. Uma situação estranha no final de uma corrida muito intensa.

Pedro Barbosa ganhou os H75 seguido de Carlos Cruz, enquanto no Desafio ANPAC foi ganho por Nuno Dias, com Pedro Teixeira e Nuno Pinheiro a fecharem o pódio da categoria. Destaque, ainda, para mais uma vitória de Veloso Amaral e do Hillman Imp na categoria H71 Taça 1000, seguido do Datsun 1000 de Miguel Barata.

A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 será disputada no Circuito Internacional de Vila Real que se realiza nos dias 14 a 16 de julho.