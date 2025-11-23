CPV 1300: Carlos Cruz vence corrida inaugural

A primeira prova do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Legends 1300 foi marcada por um longo período de Safety Car, devido a dois acidentes envolvendo Citroën C1. Apesar disso, antes das neutralizações houve várias lutas em pista. Carlos Cruz (Datsun 1200 Coupé) assumiu cedo a liderança ao ultrapassar Paulo Mendes (Citroën AX Sport) na reta da meta, enquanto Pedro Barbosa (Datsun 1200) também superou Mendes ainda na volta inicial.

O acidente de Luís Alcino (Citroën C1) originou bandeiras amarelas, mas a corrida prosseguiu. Carlos Cruz manteve o comando, seguido de perto por Pedro Barbosa, enquanto Mendes recuperava ritmo e Nuno Soares (Datsun 1200) ocupava o quarto posto. Nas restantes categorias, Felipe Monteiro liderava a Stock Cup, Frederico Formiga pressionava de perto, e Daniel Gouveia segurava a frente do Desafio ANPAC com ligeira vantagem sobre Nuno Pinheiro.

Um segundo acidente — desta vez de Daniel Monteiro, também com um Citroën C1 e no mesmo local do incidente anterior — levou à entrada do Safety Car a cerca de 17 minutos do final. A neutralização prolongou-se até faltarem menos de quatro minutos para o final da corrida.

No recomeço, Paulo Mendes subiu a segundo, enquanto Pedro Barbosa caiu drasticamente no pelotão. À frente, Carlos Cruz controlou a corrida, deixando Nuno Soares e Mendes a disputarem intensamente o segundo posto.

Na última volta, Nuno Soares ultrapassou Mendes e ficou com o segundo lugar da geral, atrás do vencedor Carlos Cruz, que triunfou também entre os Clássicos. Paulo Mendes terminou em terceiro da geral e venceu a classe Legends.

João Braga (Datsun 1200) foi quarto e completou o pódio dos Clássicos. Frederico Formiga venceu a Stock Cup ao superar Felipe Monteiro. No Desafio ANPAC, Daniel Gouveia garantiu o triunfo com o sétimo lugar absoluto, logo seguido por Gonçalo Matias, segundo dos Legends. Pedro Antunes venceu na categoria City e Miguel Barata foi o melhor da Taça 1000.

Resultados oficiais em: http://circuitoestoril.alkamelsystems.com/