CPV 1300: Carlos Cruz vence 1ª corrida | AutoSport

Carlos Cruz (Datsun 1200) venceu a primeira corrida do CPV 1300, e os H75, depois de bater João Braga (Datsun 1200/H75) por 0.910s. O duo de homens dos Datsun 1200 esteve numa corrida à parte com Paulo Mendes (Toyota Starlet 1.3) a terminar no lugar mais baixo do pódio triunfando entre os Legends, batendo o quarto à geral, e segundo dos Legends, Jorge Marques (Toyota Starlet EP81). Rui Alves (Fiat Punto 85), venceu o Desafio ANPAC, e foi quinto da geral, na frente de Rui Silva (Fiat Punto 85), sexto da geral.