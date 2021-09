CPV 1300, Braga: Tiago Fino Vitorino mais rápido à geral | AutoSport

Depois de um período menos exuberante, a nova aposta da ANPAC nos 1300 é um claro sucesso com grelhas bem preenchidas e com variedade de máquinas que comprova o bom trabalho e a visão dos responsáveis pelos campeonatos de clássicos em Portugal. Nesta sessão de treinos cronometrados Tiago Fino Vitorino foi o destaque.

O piloto do Mini 1275 GT foi o mais rápido à geral e o mais rápido nos H75 (1:34.614), ficando à frente do Toyota Starlet 1.3 de Paulo Mendes (+1.141 seg.) em Legends e de Victor Araújo em Datsun 1200 também da categoria H75 (+2.136 seg.). Arnaldo Marques foi o mais rápido em H71-1000 (1:39.144), e António Areal destacou-se no Desafio ANPAC (Fiat Punto), com o tempo de 1:40.538. A dupla Abel Marques / Sérgio Monteiro foi a única representante em L1000.

As corridas estão agendadas para amanhã, às 11:45 e 16:15.