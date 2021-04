CPV 1300: Arnaldo Marques recuperou vários lugares após saída de pista e garantiu o triunfo

Fazendo justiça ao ditado popular que aponta para o mês de abril águas mil, foi debaixo de um forte temporal que decorreu a primeira corrida do Campeonato de Portugal Portugal de Velocidade 1300 no Circuito Vasco Sameiro, em Braga, no âmbito do ANPAC Racing Weekend, com o triunfo de Arnaldo Marques ao volante do seu Datsun 1300 (Cat. H71).

Com a pista a obrigar atenção constante por parte dos pilotos, evitando aqui e ali alguns lençóis de água que poderiam sempre determinar saídas de pista, o pelotão saiu em partida lançada com as ultrapassagens a exigirem maestria por parte dos mais atrevidos. De mestre, aliás, poderá ser a qualificação para a prestação de Arnaldo Marques que, depois de não conseguir evitar um pião com o seu Datsun 1200 que o levou a passear sobre a relva adjacente à pista, regressou desde o sétimo posto com diversas ultrapassagens, a última das quais na derradeira passagem sobre a reta da meta que lhe permitiu ser o primeiro a receber a bandeirada de xadrez.

Destaques ainda desta corrida para a prestação regular de Paulo Mendes que andou sempre na frente da corrida até à última curva, vendo aí o seu Toyota Starlet (Cat. Legends) ser superado pelo Datsun 1200 de Arnaldo Marques, sendo de destacar ainda a prestação de José Fafiães (cat. H75), também em Datsun 1200, que, após sair do final da grelha de partida, conseguiu subir até ao terceiro lugar da geral.

Por categorias, Arnaldo Marques triunfou na Categoria H71, Paulo Mendes terminou na frente entre os concorrentes à Categoria Legends, José Fafiães foi o melhor entre os pilotos de Categoria H75 e por fim, digno de registo, o brilhante sexto lugar à geral garantido por Manuel Alves (Categoria 1), primeiro classificado entre os Fiat Punto que disputam o Desafio ANPAC. Miguel Barbosa, nono classificado à geral, venceu a corrida no Desafio Toyota, competição inserida no Desafio ANPAC.

A segunda corrida deste campeonato está agendada para hoje, domingo, às 14.10, com sempre com 25 minutos de duração em pista.