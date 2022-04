CPM, Rampa Pêquêpê Arrábida foi apresentada | AutoSport

A edição 2022 da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal assinala o marco dos 40 anos da prova desde que foi organizada pelo Vitória Futebol Clube. A ‘Rainha da Montanha’ contará com impressionante lista de inscritos e na esteira do que sucedeu nas duas primeiras provas do Campeonato de Portugal de Montanha, conhecerá grande emoção e competitividade.

Assinalando os 40 anos da prova, o Clube de Motorismo de Setúbal (CMS) vai organizar o ‘Arrábida Revival Tour’ que trará ao traçado sadino nomes que fizeram história na prova e no automobilismo nacional.

A Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal realiza-se nos próximos dias 22 a 24 de abril, com organização do Clube de Motorismo de Setúbal (CMS) celebrando os 40 anos da prova desde que foi realizada pela seção de automobilismo do Vitória Futebol Clube.

Na apresentação da prova, que decorreu na passada terça-feira (12 de abril), estiveram, entre outros, o Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Setúbal, Pedro Pina, o diretor de comunicação da edilidade de sadina, Nuno Maia e o diretor Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal, Joaquim Capelo.

Fernando Matias, presidente do Clube de Motorismo de Setúbal, usou da palavra para revelar os detalhes da competição e algumas novidades. Para lá do “Arrábida Revival Tour”, a organização vai solicitar a todos os pilotos que ostentem nos seus carros uma singela homenagem.

Albino Abrantes foi um dos pilotos mais reconhecidos do panorama do automobilismo nacional. Versátil, competiu em provas de velocidade, rampas, ralis, enfim, um apaixonado pela competição automóvel. Infelizmente deixou-nos há pouco tempo e o CMS homenageia o piloto com a frase “Esta sobes connosco” plasmada num autocolante.

A mítica prova do Campeonato de Portugal de Montanha, conhecida como a “Rainha da Montanha” e único evento disputado a sul do Tejo, utilizará o traçado de 3,5 quilómetros com nada menos que 19 curvas e zonas emblemáticas como a Curva do Quartel.

A Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal é a grande festa do automobilismo de montanha e vai abrir as portas na sexta-feira (22 de abril), com as verificações documentais e técnicas a realizarem-se no Parque Urbano de Albarquel, na Avenida José Mourinho, em Setúbal a partir das 15h00.

Isto para quem desejar realizar essas verificações a partir dessa hora, pois o horário oficial diz que o escrutínio será aberto a partir das 20.00h prolongando-se até às 23.45h.

A grande novidade será a possibilidade de os adeptos poderem assistir a uma exposição de veículos de competição, as verificações e o desfile noturno. Tudo pensado para abraçar os adeptos e levá-los para o centro da ação da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal.

Mas há mais novidades! Para lá da presença de pilotos que fizeram história na Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal, como Ferreira da Silva, a organização da prova colocará a subir a “Rainha da Montanha” pilotos como Rui Madeira, Campeão do Mundo de Ralis no agrupamento de Produção em 1995. Ou o antigo campeão nacional de velocidade, Ni Amorim que vai subir a Arrábida ao volante do Opel Kadett GT/E que Pedro Queiroz Pereira, mais conhecido como Pêquêpê, conduziu.

Enfim, a Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal será uma verdadeira festa que reforçará o estatuto do Campeonato de Portugal de Montanha, como uma das mais interessantes e emotivas competições nacionais. E a prova sadina estará limitada, apenas, pelo limite de tempo útil para realizar todas as subidas de treino e prova.

Porque os espectadores e adeptos do automobilismo são uma das razões para a realização da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal, foram criadas quatro zonas espetáculo onde a organização solicita que os espetadores se reúnam, evitando se espalhar pelo traçado da prova.

O Clube de Motorismo de Setúbal quer deixar uma mensagem de agradecimento pela participação dos adeptos, incentivando a sua presença na “Rainha da Montanha” para tornar a festa ainda mais espetacular.

Porém, a organização da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal quer deixar muito claro que será inflexível com o desrespeito das regras de comportamento, lembrando que qualquer incidente pode levar à anulação do evento e conduzir ao fim da realização da prova.

No que toca à competição, começa no sábado (23 de abril) com as subidas de treinos livres (WarmUp) entre as 10.00 e as 11.00 horas. Seguem-se duas subidas de treinos oficiais (11.15 e 13.00 horas) e a primeira Subida Oficial às 14.15.

O terceiro e último dia realiza-se no domingo (24 de abril) com uma subida de treino livre (Warm Up) às 10.00 horas. Às 11.15 horas será realizada a terceira subida de treinos oficial. A parte da tarde reserva-se para as duas últimas Subidas Oficiais que têm hora marcada para as 13.00 e as 14.15 horas, respetivamente.

Apurados os resultados finais, será feita a distribuição de prémios no pódio que estará o instalado junto de um dos parceiros da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal, a Secil.

Fernando Matias (presidente do CMS) – “Foi um ano difícil com muito trabalho para conseguir erigir mais uma edição da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal, esta muito especial por comemorar 40 anos de existência da prova desde que ficou nas mãos da secção de motorismo do Vitória Futebol Clube. Infelizmente, o dia tem apenas 24 horas e muitas delas fazem parte da noite e por isso foi impossível satisfazer todos os muitos pilotos que desejavam participar na prova de alguma forma. Desenhamos o ‘Arrábida Revival Tour’ para fazer regressar nomes grandes da história da prova e alguns carros que forjaram a sua história no traçado sadino. Destaco a presença do presidente da FPAK, Ni Amorim, ao volante do Opel Kadett GT/E que foi pilotado por Pêquêpê, ou ainda de Ferreira da Silva, um nome gravado a letras de ouro na história da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal.”