CP Racing venceu as 24 Horas de Portimão | AutoSport

A CP Racing conquistou a sua primeira vitória à geral nas 24H Series, com o primeiro lugar na corrida de Portimão. Shane Lewis, na sua 60ª prova de 24 horas, levou a tripulação da estrutura norte-americana do Mercedes-AMG GT3 Evo (Charles Espenlaub/Charlie Putman/Joe Foster/Shane Lewis.) #85 à vitória, com 36,612 segundos de vantagem sobre o Audi R8 LMS GT3 Evo II #18 da Phoenix Racing que tinha conquistado a pole position.

O Mercedes #85 recuperou a liderança, depois de uma paragem tardia do Audi. O Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #22 (Georg Weiss/Leonard Weiss/Jochen Krumbach/Daniel Keilwitz/Indy Dontje) da WTM Racing completou o pódio à geral em terceiro.

O Lamborghini Huracan Super Trofeo, da Leipert Racing, venceu na classe GTX, enquanto o BMW M4 GT4 Concept terminou em 12º lugar na geral, após vários contratempos, incluindo vários furos e uma paragem longa na garagem.

Entretanto, na classe TCE a vitória foi para o Cupra DSG TCR #159 (Kantadhee Kusiri/Kantasak Kusiri/Anusorn Asiralertsiri/Tanart Sathienthirakul/Pasarit Promsombat) da BBR.

A versão de pré-produção da mais recente evolução do BMW M4 GT4 fez a sua estreia na corrida 24 Horas na ronda de Portimão. O desenvolvimento do novo M4 GT4 começou em setembro de 2020.

“Assumimos o desafio de desenvolver um sucessor para a primeira geração de grande sucesso do BMW M4 GT4”, explicou o CEO da BMW M, Franciscus van Meel, antes da corrida portuguesa. “Utilizando uma vasta gama de feedback dos clientes, a nossa experiente equipa de desenvolvimento e o novo carro de produção da sexta geração BMW M4 levou a um BMW M4 GT4 mais rápido, ainda mais fiável e muito emocional”.

Os pilotos da BMW Junior Team Daniel Harper, Max Hesse, Neil Verhagen e Jörg Weidinger foram os pilotos aos comandos do BMW, que ainda tem de ser homologado.

