Corridas regressam ao Autódromo do Estoril este fim de semana

A temporada desportiva de 2026 no Autódromo do Estoril arranca já este fim de semana, com a passagem da Winter Series pelo traçado de Cascais. GT e monolugares de Fórmula 4 prometem um programa intenso, composto por nove provas da GT Winter Series, GT4 Winter Series e Formula Winter Series, sob promoção da Gedlich Racing e direção desportiva assegurada pela Race Ready.

Na sua sétima edição, a GT Winter Series apresenta um alinhamento de elevado prestígio, reunindo as principais classes e troféus monomarca de Grande Turismo. Esta prova coloca novamente em pista os GT3 no Autódromo do Estoril, revestindo-se de especial significado, pois durante toda a temporada 2026, este será o único fim de semana onde o público poderá assistir ao vivo aos carros da última geração da categoria rainha dos GT no histórico circuito português.

Além das viaturas GT3 provenientes de competições como o DTM, GT World Challenge ou International GT Open, estarão igualmente presentes modelos de troféus monomarca da Lamborghini, Ferrari e Porsche. O programa desportivo inclui duas sessões de qualificação, duas corridas “sprint” de 30 minutos e uma corrida principal de 55 minutos, com paragem obrigatória nas boxes. A habitual instabilidade meteorológica nesta fase do ano acrescenta um elemento adicional de incerteza e emoção às disputas em pista.

Existirão formações portuguesas em pista, como a AF Motorsport de André Fernandes, que irá pilotar o seu Porsche 991.2 GT3 R da categoria GT3, ou a nova estrutura NACent Racing que também participará com um Porsche 992 Cup.

Na sua terceira temporada, a GT4 Winter Series consolida-se como uma plataforma de preparação de referência para uma categoria em forte expansão no sul da Europa. Cada evento da GT4 Winter Series integra duas corridas “sprint” de 30 minutos e uma prova de 60 minutos com paragem nas boxes.

O nível competitivo registado ao longo da época regular reflete-se nesta série de Inverno, que reúne algumas das melhores equipas europeias numa única grelha. O alinhamento inclui alguns dos mais competitivos modelos da classe, como o Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO, BMW M4 GT4 EVO, Mercedes-AMG GT4, Porsche 718 Cayman GT4 RS CS e, pela primeira vez no Estoril, o Lotus Emira GT4. A grelha de partida conta com os dois McLaren 570S GT4 inscritos pela formação portuguesa Zome Racing e um Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO inscrito pela Araújo Competição.

O programa é complementado pela Formula Winter Series (FWS), competição que se tem afirmado como uma ferramenta essencial na formação de jovens pilotos europeus de Fórmula 4, funcionando como preparação ideal para o arranque das épocas nacionais e regionais. Entre os seus antigos participantes contam-se campeões britânicos e espanhóis da Fórmula 4, que reforçam o estatuto da FWS como um importante viveiro de talento a nível internacional.

O conjunto técnico composto pelo chassis Tatuus e motor Abarth garante corridas particularmente disputadas, num paddock que aglomera equipas de reconhecido prestígio mundial, como a Van Amersfoort Racing, Campos Racing e Rodin Motorsport, habituais nos campeonatos de Fórmula 2 e Fórmula 3, bem como estruturas históricas como a Cram Motorsport ou a Jenzer Motorsport.

Ao todo, trinta e dois jovens pilotos iniciam no Estoril uma temporada exigente, com ambições elevadas na progressão rumo aos patamares mais altos do desporto motorizado. O arranque faz-se num dos circuitos mais emblemáticos da Europa, com três corridas de trinta minutos e mais uma volta cada.

Com a Bancada B aberta ao público de forma gratuita, os adeptos que pretendam aceder ao paddock poderão adquirir bilhetes com o valor de 10 euros para sábado e 20 euros para domingo. O passe de paddock para todo o fim de semana tem o custo de 25 euros, encontrando-se disponível na plataforma BOL.pt ou na bilheteira do Autódromo do Estoril durante o fim de semana do evento.