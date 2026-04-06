Conflito no Médio Oriente continua a afetar o calendário desportivo

O conflito entre Estados Unidos /Israel e o Irão está a afetar o calendário do desporto motorizado, com o cancelamento iminente de uma prova do Super GT na Malásia. A crise energética resultante do fecho do Estreito de Ormuz está na origem das perturbações.

Segundo o Sportscar365, a ronda do campeonato japonês Super GT prevista para os dias 19 a 21 de junho, no circuito de Sepang, na Malásia, deverá ser cancelada devido à crise de combustível. O governo malaio estará a suspender eventos de grande dimensão que não sejam considerados prioritários, por receio de escassez energética. Até ao momento, não existe confirmação oficial por parte do circuito.

Este caso junta-se a outros impactos já verificados no desporto motorizado internacional. O arranque da época do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), no Qatar, agendado para 26 a 28 de março, foi adiado para novembro. Na Fórmula 1, os Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita, inicialmente previstos para abril, foram cancelados, deixando o mês sem corridas.

Também o MotoGP foi afetado, com o Grande Prémio do Qatar adiado para mais tarde no ano e as rondas de Portugal e Valência ajustadas no calendário para acomodar a alteração.

A possível anulação da prova de Sepang, agendada apenas para o final de junho, levanta preocupações adicionais sobre o impacto prolongado da crise energética no transporte de material e logística das competições, numa altura em que os custos de transporte a partir do Japão já aumentaram.