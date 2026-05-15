Veloso Motorsport entra no CPV com quatro carros

A Veloso Motorsport vai alinhar com quatro carros na edição de 2026 do Campeonato de Portugal de Velocidade, reforçando a sua presença numa competição em que participa de forma ininterrupta há mais de 30 anos. A equipa da Póvoa do Lanhoso estreia-se este fim de semana, entre 15 e 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, no arranque de época integrado no Iberian Racing Festival, com um alinhamento distribuído pelas categorias GT4 Bronze, GT4 Pro e GTX.

Depois de já ter confirmado a continuidade de Luís Calheiros e Paulo Macedo, inscritos em GT4 Bronze com um Porsche 718 Cayman RS GT4, a estrutura acrescenta um segundo Porsche 718 Cayman RS GT4 para Carlos Vieira e o jovem alemão Philippe Gogollok, terceiro classificado do ADAC GT4 em 2025. A dupla competirá na categoria Pro. Em GTX, a equipa apresenta dois Ligier JS2R, entregues às formações Artur Ferreira/José Maria Marreiros e Santiago Vallejo/Marcos de Jorge.

Equipa aponta a várias frentes competitivas

A formação minhota assume uma estratégia ambiciosa para 2026: apoiar a evolução de Calheiros e Macedo na luta pelo título de GT4 Bronze, relançar Carlos Vieira na discussão pelos títulos da velocidade nacional em GT4 Pro e discutir as primeiras posições em GTX com pilotos experientes.

Luís Veloso, CEO da equipa, destacou a composição do plantel como um sinal da ambição do projecto. “Estou verdadeiramente feliz com o alinhamento de pilotos para o CPV da Veloso Motorsport. Para além de ter nas nossas fileiras dois antigos campeões de Velocidade, voltamos a dar a mão a um jovem piloto que vai fazer do CPV uma ponte para a sua carreira”, afirmou.

CPV arranca com mudanças no formato

O responsável sublinhou ainda o papel da equipa no apoio a diferentes perfis de pilotos. “A Veloso Motorsport está sempre de braços abertos para projectos que envolvam pilotos jovens ou pilotos menos jovens. Ao longo dos anos cuidamos da carreira de muitos deles e vamos continuar”, disse, acrescentando que a estrutura oferece “profissionalismo, resiliência e um ambiente familiar”.

A nova temporada arranca também com alterações no formato competitivo. À excepção de Vila Real, haverá grelhas separadas para GT4 e para GTC/Turismos. Cada jornada terá até três treinos livres, duas qualificações e duas corridas de 50 minutos, com paragem obrigatória nas boxes entre os 20 e os 30 minutos. As corridas terão transmissão em directo na DAZN Portugal e Espanha.