Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal: Velocidade, TT e agora também ralis

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal acabou de confirmar oficialmente que vai estar presente nas três principais modalidades de desporto automóvel em Portugal, a Velocidade com o Toyota Supra GT4 evo, o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com a Toyota Hilux T1+ evo com João Ramos e o Campeonato de Portugal de Ralis com o Toyota GR Yaris Rally2, sem que para já tenha sido anunciar o piloto. A Toyota pretende mostrar que consegue estar presente nas três competições com três modelos diferentes em três modalidades diferentes sendo o objetivo estar no pelotão da frente nas três modalidades.

A grande novidade é o Rally2, o aperitivo já foi ‘saboreado’ no Rali da Madeira com Alexandre Camacho, sendo agora expectável que a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal escolha um piloto para o seu projeto nos ralis sendo para já prematuro falar em nomes.