Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal aumenta presença no automobilismo nacional e ibérico

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal apresentou hoje o seu programa desportivo para 2026, marcado por uma ofensiva reforçada nas três principais frentes do automobilismo nacional e ibérico: todo‑o‑terreno, ralis e velocidade. A estratégia assenta no aumento do número de viaturas oficiais, no investimento em meios técnicos e humanos e numa aposta clara na formação de talentos portugueses.

A estrutura nacional da Toyota segue a filosofia competitiva da casa‑mãe, utilizando a competição como laboratório de desenvolvimento tecnológico e plataforma de afirmação desportiva. Em 2026, a equipa contará com dois GR Yaris Rally2 e dois GR Supra GT4 integrados nos programas oficiais, além da continuidade no todo‑o‑terreno, num pacote que reforça a ambição de lutar consistentemente pelos lugares da frente.

Todo‑o‑terreno: continuidade com João Ramos

No todo‑o‑terreno, a Toyota mantém a aposta em João Ramos, acompanhado por Jorge Carvalho, após uma época de 2025 condicionada por uma lesão a meio da temporada. A dupla prossegue ao volante da Toyota Hilux T1+, referência internacional na disciplina, com o objetivo de regressar de forma consistente aos lugares cimeiros. A filosofia passa por combinar experiência, fiabilidade mecânica e preparação rigorosa para enfrentar um campeonato cada vez mais exigente.

Velocidade: segundo GR Supra GT4 e ambição renovada

Na velocidade, a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal parte de um 2025 de forte domínio do GR Supra GT4 no panorama nacional e ibérico, com múltiplas vitórias e pole positions nos campeonatos de Portugal de Velocidade, Supercars España e Iberian Supercars, na categoria GT4 Pro. A entrada de um segundo GR Supra GT4 no programa oficial representa um passo natural de crescimento, com a ambição de voltar a discutir títulos.

A dupla PRO do GR Supra GT4 EVO2 será constituída por Francisco Mora e Rodrigo Almeida, que se junta à equipa em 2026. No novo GR Supra alinhado na classe Pro-Am estarão Francisco Abreu e José Carlos Pires, também eles a integrar a formação oficial.

Ralis: segundo GR Yaris Rally2 e ligação ao FPAK Junior Team

Nos ralis, a Toyota chega a 2026 depois de conquistar o título de Marcas no Campeonato de Portugal de Ralis, numa temporada de 2025 marcada por quatro vitórias absolutas, 45 triunfos em Provas Especiais de Classificação e pela afirmação do GR Yaris Rally2 como referência da categoria.

O programa é agora reforçado com a entrada de um segundo GR Yaris Rally2, aumentando a presença da marca no CPR e prometendo maior competitividade. A grande novidade é a associação ao FPAK Junior Team, que garante uma plataforma estruturada para jovens pilotos. A primeira dupla será formada por Pedro Almeida e António Costa, enquanto o segundo GR Yaris Rally2 será entregue ao jovem Rafael Rego, acompanhado por Ana Gonçalves.

Aposta no talento nacional e futuro competitivo

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal assume para 2026 uma orientação centrada na valorização do talento português, promovendo a formação e progressão de jovens pilotos num contexto competitivo de alto nível. Com uma frota alargada, presença reforçada em três disciplinas e um compromisso claro com a inovação e a excelência técnica, a marca prepara‑se para encarar a nova temporada com ambição reforçada e o objetivo de consolidar o seu percurso de sucesso no desporto automóvel.