Títulos do Iberian Supercars Endurance e do CPV decidem-se no Estoril | AutoSport

Já é conhecido o programa da Estoril Season Finale by NAPA, que vai decidir os títulos deste ano do Iberian Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade.

A prova que terá como palco o Autódromo do Estoril entre os dias 24 e 26 de Novembro termina a temporada de 2023 das competições mais importantes da Península Ibérica e os vencedores dos ceptros serão conhecidos após as inúmeras batalhas que se verificaram em pista e que entusiasmaram os adeptos de automobilismo ao longo de todo o ano.

O sucesso que as competições têm vindo a demonstrar esta época seduziu a NAPA, que patrocinará o evento de fim de temporada, fazendo parte da grande festa de celebração dos campeões de 2023. A NAPA tem uma vasta experiência no desporto automóvel, com a sua própria equipa na NASCAR, bem como inúmeras formações de rali em vários países europeus.

A empresa americana foi fundada em 1925 com um objetivo simples: satisfazer as necessidades dos clientes com produtos de qualidade para o mercado de pós-venda automóvel através de uma rede de distribuição forte e fiável.

Actualmente, a NAPA domina a indústria automóvel norte-americana como uma marca amada e respeitada. Agora, está a chegar ao mercado português, criando uma nova e brilhante oportunidade através dos seus próprios métodos comprovados nos EUA.

Para Hugo Tavares, Director Geral da NAPA em Portugal, “a ligação com o Campeonato de Portugal de Velocidade / Iberian Supercars Endurance é apenas um passo na linha do que a nossa marca representa no mundo, onde combinamos o negócio do ‘aftermarket’ automóvel e de veículos comerciais (mais de 23 mil milhões de dólares) com a paixão das corridas. Na NASCAR temos a nossa principal equipa de corridas, mas as corridas em geral são a nossa companheira de viagem”.

Diogo Ferrão, Diretor Geral da Race Ready, afirma: “tem sido um ano fantástico, com grelhas de partida com muitos carros de grande qualidade, garantindo corridas renhidas e emocionantes em todas as categorias e divisões. O final da época no Estoril será o evento de todas as decisões e é um prazer receber a NAPA que, à semelhança das nossas competições, privilegia a eficiência e a performance dos seus produtos, o que faz com que seja um ‘casamento’ perfeito entre as duas partes. Toda a organização, os pilotos, as equipas, os parceiros e, claro, os fãs aguardam com expetativa as corridas no Autódromo do Estoril, esperando emoção até à bandeira de chegada”.

A Estoril Season Finale by NAPA terá o seu início oficial na sexta-feira, dia 24 de Novembro, com os treinos-livres, realizando as qualificações no sábado, ao passo que as corridas das decisões serão disputadas no domingo – a primeira às 9h40 e a segunda às 14h35 – podendo ambas ser seguidas em directo através das redes sociais oficiais das competições e a primeira também em directo na Abola TV.