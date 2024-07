TGR Caetano Portugal no Estoril: “confiante em estar na luta pelos primeiros lugares”, Bernardo Sousa

A dupla Carlos Vieira e Bernardo Sousa, que representa a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal está focada no ‘ataque’ aos primeiros lugares no Circuito do Estoril, traçado que recebe a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Iberian Supercars

Depois do bom arranque em Jerez, na primeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade / Iberian Supercars (CPV / IS), a dupla Carlos Vieira e Bernardo Sousa regressa aos comandos do Toyota GR SupraGT4 evo, preparado pela Sports & You, para a segunda jornada do campeonato nacional e Ibérico.

No Circuito do Estoril estará um plantel com quarenta carros, divididos em sete divisões e três categorias. A GT4 onde compete a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, é a mais concorrida, pois contará com 29 carros.

A primeira corrida do Toyota GR Supra GT4 evo resultou num segundo lugar, prova do potencial da máquina, da dupla e da equipa, que para esta segunda jornada pretende continuar a trilhar o caminho do sucesso. Agora mais adaptados ao novo carro e, apesar da forte concorrência, a dupla Vieira e Sousa aponta aos primeiros lugares.

Carlos Vieira já conhece bem as exigências da pista e está motivado para esta segunda jornada, onde acredita na conquista de bons resultados: “Depois de um primeiro fim de semana com bons apontamentos, vamos com todo o entusiasmo para o Estoril, uma pista que conhecemos bem e onde poderemos extrair mais performance do nosso Toyota GR Supra GT4 evo. A nível pessoal, vou focado em dar o meu melhor e trabalhar como Bernardo para chegarmos aos lugares do pódio.”

Bernardo Sousa encara esta jornada com mais otimismo. Ao contrário de Jerez, Estoril é já uma pista conhecida, onde o piloto madeirense já testou inclusive o Toyota GR Supra GT4 evo: “Já conheço o Estoril há muitos anos, já testamos o carro lá e, como tal, estamos muito mais confortáveis. Tendo em conta o andamento que mostramos em Jerez, estou confiante de que poderemos estar na luta pelos primeiros lugares. Estou a redescobrir este mundo da velocidade e tenho-me adaptado muito rapidamente, com a ajuda do Carlos e da Sports & You. A experiência tem sido ótima e acredito no sucesso deste projeto. Claro que o BoP e o Handicap aplicado nas paragens obrigatórias irão ter muita influência, mas estamos preparados e motivados”.