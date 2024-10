Supercars Jarama RACE: Aso e Vava vencem, título para César Machado e Jan Durán

Guillermo Aso e Filip Vava venceram a segunda corrida da etapa do Autódromo Internacional do Algarve do Iberian Supercars, Supercars Jarama RACE e Campeonato de Portugal de Velocidade, mas o terceiro lugar de César Machado e Jan Durán garantiu-lhes o título GT4 do certame espanhol.

O duo espanhol tinha de vencer e esperar que os seus rivais da Speedy Motorsport terminassem fora do pódio para conquistar o ceptro do Supercars Jarama RACE e o facto de arrancar da pole-position ajudava a sua causa.

O arranque correu da melhor forma ao piloto da NM Racing Team, mantendo o comando, mas atrás de si, houve alguma confusão, acabando Carlos Vieira (Toyota GR Supra GT4 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal) e Andy Cantu (Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team) por levar a pior com um toque que deixou os dois fora de prova e provocou uma longa situação de Safety-Car.

Quando a corrida recomeçou, assistiu-se a uma dura luta entre Filip Vava e Francisco Mora (Porsche 718 Cayman GT4 da Veloso Motorsport), tendo o português lançado um feroz ataque na travagem para o Gancho da Torre, assumindo a liderança.

No entanto, o piloto da Veloso Motorsport nunca conseguiu destacar-se, levando o seu rival no seu encalço até às paragens nas boxes obrigatória. Com um handicap de cinco segundos, devido ao segundo posto na prova da manhã, o Mercedes AMG GT4, agora pilotado por Guillermo Aso, voltou à pista no comando, posição que manteve até à bandeira de xadrez, tendo o espanhol gerido bem a sua vantagem ao cruzar a linha de meta com uma vantagem de cinco segundos para Gonçalo Fernandes, que pilotava agora o Porsche do Veloso Motorsport.

No terceiro lugar ficou a dupla César Machado / Jan Durán que, depois de conquistar o ceptro do Iberian Supercars, assegurou também o ceptro do Supercars Jarama RACE na GT4 Pro e na categoria geral de GT4. No entanto, a dupla do Toyota GR Supra GT4 não teve uma tarefa fácil, tendo ultrapassagem que lhe faltava – tinha de terminar no degrau mais baixo do pódio, no mínimo, se Guillermo Aso e Filip Vava vencessem – na penúltima volta da corrida.

Na GT4 Bronze, sem problemas no seu Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport, Jorge Rodrigues e Patrick Cunha conseguiram realizar uma corrida de recuperação desde o décimo quarto posto da grelha de partida, subindo a nono, vencendo ainda a GT4 Bronze, o que lhes garantiu o título da divisão no Iberian Supercars.

Alberto de Martín e Nil Montserrat, que terminaram na segunda posição na GT4 Bronze, não conseguiram o título ibérica, mas sagraram-se campeões da divisão no Supercars Jarama RACE.

Keith Gatehouse e Igor Sorokin conseguiram mais uma vitória na GT4 Am e, com isso, conseguiram garantir o título da GT4 Am tanto no Iberian Supercars como no Supercars Jarama RACE, um resultado notável se levarmos em consideração que foi a estreia do Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team.

Daniel Teixeira voltou a assinar uma prestação de elevado nível, conseguindo cruzar a linha de meta no décimo sexto posto da classificação geral, vencendo a categoria geral dos Turismos e da divisão TCR, o que lhe permitiu revalidar o ceptro de TCR do Iberian Supercars em 2023.

Ruben Silva e Rodrigo Ferreira foram os mais fortes na TC e entre os pilotos da FPAK Junior Team, batendo João Oliveira e Gabriel Caçoilo, ao passo que Henrique Ventura Oliveira e Henrique Moura Oliveira, ficaram no degrau mais baixo do pódio.

Com os resultados deste fim-de-semana, João Oliveira conquistou o ceptro da TC do Iberian Supercars.

A GTX foi vencida por Mikkel Kristensen e Manuel Cañizares, em Ligier JS2R da Chefo Sport, completando uma corrida quase perfeita com dois triunfos durante o fim-de-semana, mas também Tomás Pinto Abreu e Simon Moore, em Ginetta G50 da Tockwith Motorsports, tiveram motivos para celebrar com a conquista do ceptro da divisão no Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE.

Rui Miritta assegurou todos os títulos que disputou este ano, com o triunfo desta tarde. O piloto do Porsche 911 da Monteiros Competições celebrou as conquistas na da GTC e da Cup no Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE, tendo sido acompanhado na subida ao pódio por Dave Benett e Marcus Fothergill, Tockwith Motorsports. Frederico Formiga e Frederico Castro, da Art of Speed, não alinharam devido a problemas de embraiagem.

O Campeonato de Portugal de Velocidade terá a ronda final da temporada deste ano no Autódromo do Estoril entre os dias 30 de novembro e 1 de dezembro.