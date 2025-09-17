Supercars Endurance: Vitória e azar em Valência para a Toyota

A dupla portuguesa Francisco Mora e Francisco Abreu voltou a subir ao lugar mais alto do pódio no passado fim de semana. A competir no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, a equipa da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal somou mais um triunfo na primeira corrida, válida para o Iberian Supercars e Supercars España, reforçando o seu estatuto na luta pelos títulos.

Um fim de semana agridoce

Depois das vitórias no Algarve e em Vila Real, os pilotos da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal destacaram-se novamente na Corrida 1. Largando da pole position, Francisco Mora conseguiu manter a liderança apesar das constantes intervenções do Safety Car. A consistência da equipa foi premiada com o triunfo na divisão GT4 Pro, somando ainda a volta mais rápida da prova.

No entanto, a Corrida 2 teve um desfecho amargo. Um toque de um adversário logo no arranque ditou o abandono precoce do GR Supra GT4 EVO2, impedindo a dupla de lutar por um novo pódio.

Apesar do revés, a jornada de Valência reforçou a competitividade da equipa, que regressa a casa com a convicção de que mantém todas as condições para lutar pelos títulos.

Os pilotos analisam a corrida

Francisco Mora sublinhou o equilíbrio entre a satisfação da vitória e a frustração do abandono: “Foi um fim de semana em que mostrámos, mais uma vez, que estamos na luta pelas vitórias e pelos títulos. A Corrida 1 foi uma prova atípica, com muitos Safety Cars, mas fomos capazes de manter a liderança e vencer nos GT4 Pro. Infelizmente, na Corrida 2 não tivemos hipótese de lutar, com um toque logo nas primeiras curvas.”

O piloto expressou ainda a necessidade de rever os critérios de penalização e o formato das corridas, defendendo que a diferença de experiência entre os pilotos exige “soluções que permitam ambas as corridas e não apenas desfiles de carros”.

Francisco Abreu salientou a resiliência e o trabalho de equipa: “Sentimo-nos muito fortes ao longo do fim de semana, e isso ficou claro com a vitória na Corrida 1. Sabíamos que podíamos lutar por outro grande resultado, mas uma situação fora do nosso controlo tirou-nos da corrida. Ainda assim, estamos focados, motivados e com a certeza de que temos todas as condições para continuar a lutar pelos títulos.”

Com os resultados de Valência, a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal mantém-se entre os principais protagonistas do Iberian Supercars e Supercars España.

Toyota domina na cena ibérica

A presença da Toyota voltou a ser notória em Valência, com vários modelos GR Supra GT4 EVO2 em ação e desempenhos de relevo. Na Corrida 1, a dupla Nuno Afonso e Alexandre Areia (Gianfranco Motorsport) venceu na geral e na divisão GT4 Pro Bronze. Já Andrius Zemaitis e Karel Staut (Nokotech Racing By Speedy) alcançaram o segundo lugar da geral e da sua categoria, confirmando o domínio dos modelos nipónicos.

Na segunda corrida, César Machado e Andrés Ferrer (Speedy Motorsport) conquistaram o segundo lugar da geral e da divisão GT4 Pro, enquanto Orlando Batina e Sérgio Azevedo (Batina Racing) ficaram em segundo nos GT4 Pro Bronze. No total, a Toyota somou dois triunfos, cinco pódios e duas poles, reforçando a sua força no panorama ibérico da categoria GT4.