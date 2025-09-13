Supercars Endurance: treinos-livres são a corrida, a corrida é a ‘guerra’…

O Circuito Ricardo Tormo recebeu esta manhã a sessão de treinos-livres do Supercars Endurance – ronda que pontua para o Iberian Supercars e para o Supercars España – e os cronómetros voltaram a sublinhar a fortíssima competitividade do pelotão: diferenças curtas, muitos carros no mesmo segundo e quatro marcas diferentes nos quatro primeiros lugares absolutos.

Foi também a primeira sessão em que todos os carros rodaram juntos, após as sessões de teste de ontem terem sido separadas por categorias. O comportamento em pista foi exemplar, permitindo que equipas e pilotos afinassem estratégias e setups para a qualificação desta tarde.

Trio em 0.3s…

César Machado e Adrián Ferrer mostraram-se particularmente competitivos na GT4 Pro, liderando a tabela de tempos. A dupla do Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Speedy Motorsport deixou atrás de si Mathieu Martins e Roberto Faria (Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport) e Francisco Mora e Francisco Abreu (Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal), num trio que ficou separado por pouco mais de três décimos e promete uma luta intensa pela pole position.

Tudo em aberto nos GT4 Pro-Bronze

Na GT4 Pro-Bronze, foi a consistência de Andrius Zemaitis e do jovem Karel Staut a garantir o primeiro lugar para o Toyota da NokoTech Racing by Speedy, mas a pressão foi constante: Nuno Afonso e Alexandre Areia (Gianfranco Motorsport) ficaram a escassos centésimos e Bruno Pires e Mark Kastelic (Lema Racing) completaram os três primeiros, mantendo a divisão completamente aberta para a qualificação.

O piloto local Manuel Bertolín voltou a estar em destaque na GT4 Bronze, colocando o BMW M4 GT4 EVO da GT Corse no topo. Vasco Oliveira e Francisco Carvalho (Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO da Racar Motorsport) e Álvaro Lobera e Gonzalo de Andrés (McLaren Artura GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport) responderam à altura, ficando todos muito próximos e reforçando a ideia de que o pódio desta divisão será decidido nos detalhes.

Boas lutas nos GT4 Am

A GT4 Am trouxe uma luta emocionante, com Smörg e Javier Macías a imporem o BMW M4 GT4 EVO da Promotion Motorsport, mas com Pedro Bastos Rezende e Rúben Vaquinhas (Aston Martin Vantage AMR GT4 da Gianfranco Motorsport) a espreitar a liderança e os estreantes Vicente Dasí e Josep Perera (Mercedes AMG GT4 da PCR Sport) a mostrar andamento para lutar pelas posições cimeiras.

Na GTX, o Porsche Cayman CS da Speedy Motorsport, conduzido por Pompeu Simões e Duarte Camelo, esteve em grande forma e deixou a concorrência próxima, com Henrique Moura Oliveira (BMW M4 GT4 (F82) Monteiros Competições) e a dupla ibérica Pere Marques / Gabriel Caçoilo (Ligier JS2R da Chefo Sport Petrogold) a garantir que o Top-3 tenha sido composto por três equipas diferentes.

A fechar, a Cup, onde os Porsche 911 Cup reinam, viu Adam Fawsitt e Pedro Paiva Raposo (Protech Motorsport) garantirem o tempo de referência, mas Ángel Lanchares (LAN GP Racing), que vai conduzir sozinho este fim de semana, e Vítor Costa (Monteiros Competições) mantiveram-se próximos, assegurando que esta divisão também terá emoção até à bandeirada final.

Com estes indicadores, tudo aponta para uma qualificação cheia de emoções e disputas em pista, onde cada décimo pode mudar o destino da grelha de partida.

As qualificações realizam-se hoje, a partir das 13h50, com transmissão em directo no Instagram oficial do campeonato a partir do pit-lane.

No domingo, o programa inclui duas corridas: 10h05 e 15h05, ambas com 50 minutos. Tudo em directo na DAZN Portugal e DAZN Espanha, e nas redes sociais oficiais da competição (em espanhol). Para o público internacional, haverá transmissão em inglês no YouTube da Alpha Live, em alemão na Motorsport Television Deutschland e em italiano na Parc Férme TV.

POS DIVISÃO PILOTOS CARRO EQUIPA TEMPO DIFERENÇA

1 GT4 Pro C. Machado / A. Ferrer Toyota Speedy Motorsport 1:40.774

2 GT4 Pro-Bronze A. Zemaitis / K. Staut Toyota NokoTech Racing by Speedy 1:40.842 +0.068

3 GT4 Pro-Bronze N. Afonso / A. Areia Toyota Gianfranco Motorsport 1:40.876 +0.102

4 GT4 Pro M. Martins / R. Faria Aston Martin Racar Motorsport 1:40.913 +0.139

5 GT4 Pro F. Mora / F. Abreu Toyota Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal 1:41.117 +0.343

6 GT4 Pro J. C. Pires / T. Guedes Toyota Speedy Motorsport 1:41.187 +0.413

7 GT4 Pro-Bronze B. Pires / M. Kastelic Mercedes Lema Racing 1:41.187 +0.413

8 GT4 Pro J. de los Milagros / N. Martí BMW Promotion Motorsport 1:41.387 +0.613

9 GT4 Pro-Bronze M. Cristóvão / P. Cunha Porsche Veloso Motorsport 1:41.458 +0.684

10 GT4 Pro-Bronze S. Azevedo / O. Batina Toyota Batina Racing 1:41.516 +0.742

11 GT4 Bronze M. Bertolín BMW GT Corse 1:41.703 +0.929

12 GT4 Bronze V. Oliveira / F. Carvalho Aston Martin Racar Motorsport 1:41.755 +0.981

13 GT4 Pro-Bronze G. Aso / F. Vava Mercedes NM Racing Team 1:41.865 +1.091

14 GT4 Pro-Bronze J. Cautela / L. Monteiro McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:41.928 +1.154

15 GT4 Bronze Á. Lobera / G. de Andrés McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:42.133 +1.359

16 GT4 Pro L. Tavares / J. A. Branco Porsche Speedy Motorsport 1:42.247 +1.473

17 GT4 Pro H. V. Oliveira / L. Savu Aston Martin Racar Motorsport 1:42.312 +1.538

18 GT4 Pro M. Huber / T. Granzella Mercedes NM Racing Team 1:42.336 +1.562

19 GT4 Pro-Bronze B. Pereira / G. Araújo Aston Martin Santogal – Araújo Competição 1:42.576 +1.802

20 GTX P. Simões / D. Camelo Porsche Speedy Motorsport 1:43.024 +2.250

21 GT4 Bronze A. Prieto / R. Costa Mercedes NM Racing Team 1:43.083 +2.309

22 GT4 Bronze B. Hormigos / H. Hernández BMW Autoworks Motorsport 1:43.110 +2.336

23 GT4 Bronze P. Macedo / L. Calheiros Porsche Veloso Motorsport 1:43.180 +2.406

24 GT4 Pro J. Engström / L. Leveau Mercedes CV Performance x JP Motorsport 1:43.272 +2.498

25 GT4 Bronze K. Potež Mercedes Lema Racing 1:43.344 +2.570

26 GT4 Bronze M. Nabais / A. Nabais Toyota Gianfranco Motorsport 1:43.550 +2.776

27 GTX H. M. Oliveira BMW Monteiros Competições 1:43.999 +3.225

28 GT4 Am J. M. Smörg / J. Macías BMW Promotion Motorsport 1:44.440 +3.666

29 GTX P. Marques / G. Caçoilo Ligier Chefo Sport Petrogold 1:44.475 +3.701

30 GTX A. Almeida / T. Roche Ginetta Tockwith Motorsports 1:44.480 +3.706

31 GT4 Am P. B. Rezende / R. Vaquinhas Aston Martin Gianfranco Motorsport 1:44.639 +3.865

32 GTX Á. Santos / A. Iribas Ligier Chefo Sport Petrogold 1:44.794 +4.020

33 GTX G. Mitchell / L. Staccini Ginetta Tockwith Motorsports 1:45.065 +4.291

34 GTX A. Vázquez / A. Colomina McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:45.076 +4.302

35 Cup A. Fawsitt / P. P. Raposo Porsche Protech Motorsport 1:46.001 +5.227

36 GT4 Am V. Dasí / J. Perera Mercedes PCR Sport 1:46.155 +5.381

37 GTX A. Wendt McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:46.492 +5.718

38 Cup Á. Lanchares / R. García-Pumarino Porsche LAN GP Racing 1:46.718 +5.944

39 GTX Á. Fontes / M. Gaspar Porsche Lema Racing 1:46.919 +6.145

40 GT4 Am A. Lopes / F. Videira Aston Martin Racar Motorsport 1:47.818 +7.044

41 GTX O. Muytjens / B. Pineau Porsche HY Racing 1:50.113 +9.339

42 GTX S. Kirton / J. Elsworth Ginetta Tockwith Motorsports 1:50.353 +9.579

43 Cup V. Costa Porsche Monteiros Competições 1:54.470 +13.696

44 Cup M. Fothergill / D. Benett Porsche Tockwith Motorsports 1:55.786 +15.012

45 Cup R. Miritta Porsche Monteiros Competições