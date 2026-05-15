Supercars Endurance: Mudanças de última hora no xadrez
McLaren Barcelona – SMC Motorsport com dupla inédita
Uma novidade de última hora passa pela presença de Alfonso Colomina e Lluis Mas aos comandos de um McLaren Artura GT4 inscrito pela McLaren Barcelona – SMC Motorsport. A estrutura espanhola acompanha o Supercars Endurance há vários anos e alinha um nome bem conhecido no paddock – Colomina, que no ano passado esteve na luta pelo ceptro de GTX do Supercars España – com um jovem oriundo do karting.
Tockwith Motorsport assina com nome bem conhecido
Também a histórica Tockwith Motorsport apresenta alterações num dos seus Ginetta G55, entregando-o a Aubrey Hall e António Almeida. O português estava já assegurado, mas o jovem inglês foi uma contratação de última hora, protagonizando um regresso, depois de ter participado esporadicamente nos dois últimos sempre ao serviço da equipa inglesa.
Novo nome na Veloso Motorsport
José Maria Marreiros regressa ao Campeonato de Portugal de Velocidade e prepara-se igualmente para a sua estreia no Iberian Supercars, integrando a ofensiva da Veloso Motorsport na categoria GTX. O piloto lisboeta dividirá um Ligier JS2 R da Veloso Motorsport com o estreante Artur Ferreira, reforçando uma grelha do campeonato GTC que continua a aliar a juventude à experiência.
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