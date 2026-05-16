Supercars Endurance: motores já se ouviram na pista do AIA

A primeira sessão de treinos-livres da categoria GT4 da ronda inaugural dos campeonatos do Supercars Endurance, disputada esta sexta-feira no Autódromo Internacional do Algarve, deixou antever uma temporada extremamente competitiva, com diferenças reduzidas entre os principais protagonistas das várias divisões.

Na frente do pelotão terminou o Porsche Cayman CS RS da Veloso Motorsport, entregue a Philipp Gogollok e Carlos Vieira. A dupla assinou a melhor volta da sessão em 1m50,878s, confirmando desde cedo o potencial do carro alemão numa grelha onde os Toyota GR Supra GT4 EVO2 voltaram a revelar-se especialmente competitivos.

Os homens da Veloso Motorsport terminaram na frente, mas com uma margem extremamente curta sobre Francisco Abreu e José Carlos Pires, que foram os mais rápidos da GT4 Pro-Bronze. A dupla da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal colocou o seu Toyota GR Supra GT4 EVO2 a apenas 0,295s do topo. Muito próximos surgiram também Francisco Mora e Rodrigo Almeida, igualmente em Supra da equipa oficial, fechando o top-3 da divisão a 0,616s do comando e apenas 0,321s atrás dos seus companheiros de estrutura.

Ainda na luta pelos lugares cimeiros da GT4 Pro estiveram os Toyota da Speedy Motorsport. Luís Tavares e João Aguiar Branco concluíram a sessão na quarta posição da categoria, ao passo que Lachlan Evennett e Mees Houben terminaram logo atrás. A formação composta pelos dois jovens pilotos estrangeiros, que compete regularmente nas GT4 European Series, aproveitou a deslocação ao Algarve para ganhar ritmo competitivo antes dos próximos compromissos internacionais.

Na GT4 Pro-Bronze, Orlando Batina e Nuno Pires colocaram o Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Batina Racing na segunda posição da divisão, com um registo de 1m51,683s. A dupla, que entra na nova temporada com ambições assumidas, bateu por 0,284s o Porsche 718 Cayman GT4 RS CS da Speedy Motorsport, entregue a Rubén Costa e Raúl Zunzarren, inscrito na GT4 Pro. O terceiro posto da GT4 Pro-Bronze ficou para os campeões em título do Iberian Supercars, Alexandre Areia e Nuno Afonso, que colocaram o Toyota GR Supra GT4 EVO2 a 0,284s do segundo posto da divisão.

Também a GT4 Bronze apresentou diferenças muito curtas entre os primeiros classificados. Vasco Oliveira e Ivan Velasco levaram o Aston Martin Vantage GT4 EVO da Racar Motorsport ao topo da categoria com um tempo de 1m52,652s, apenas 0,225s mais rápidos do que Paulo Macedo e Luís Calheiros, em Porsche Cayman CS RS da Veloso Motorsport. Ricardo Costa e Andrés Prieto fecharam os três primeiros da divisão no Mercedes-AMG GT4 da NM Racing Team, a somente 0,192s do Porsche da equipa de Póvoa de Lanhoso.

Na GT4 Am, Jaime Sanchis e Alex Wendt colocaram o McLaren Artura GT4 da SMC Motorsport na frente da divisão, assinando um registo de 1m55,078s. Smörg e Francisco Javier Macías ficaram na segunda posição aos comandos do BMW M4 GT4 EVO da Promotion Motorsport seguidos do Aston Martin Vantage AMR GT4 da NGT dividido por Fernando Soares e Miguel Ferreira.

As corridas da categoria GT4 serão transmitidas em directo pela DAZN Portugal e DAZN Espanha, bem como no canal oficial de YouTube da Race Ready em espanhol, contando ainda com emissões dedicadas em inglês, alemão e italiano para o público internacional.

A primeira corrida, pontuável para o Iberian Supercars, Campeonato de España de Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, realiza-se este sábado às 17h45, enquanto a segunda está agendada para domingo às 14h05, integradas no Algarve Iberian Racing Weekend, no Autódromo Internacional do Algarve, naquela que promete ser uma das mais competitivas aberturas de temporada dos últimos anos na Península Ibérica.