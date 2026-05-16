Supercars Endurance: GTC e Turismos com grande equilíbrio

A primeira sessão de treinos livres das categorias GTC e Turismo da ronda inaugural do Supercars Endurance, disputada esta sexta-feira no Autódromo Internacional do Algarve, confirmou desde cedo a enorme diversidade técnica do plantel de 2026, com carros como os McLaren, Porsche, Ligier e Ginetta e até o novo BMW M2 Racing a partilharem pista numa sessão marcada pelo equilíbrio em várias divisões.

No topo da classificação geral terminou o Ligier JS2 R da Chefo Sport by Petrogold, entregue a Máximo Varela e Gabriel Caçoilo. A dupla assinou a melhor volta da sessão em 1m54,467s, batendo por apenas 0,221s o Porsche 718 Cayman GT4 CS da Speedy Motorsport, pilotado por Pompeu Simões e Rafael Lobato, sendo estas duas duplas as mais rápidas da GTX.

A terceira posição absoluta acabou por ser uma das notas de destaque da sessão. Daniel Teixeira colocou o Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team no terceiro posto da tabela geral, assegurando igualmente a liderança da divisão TC+, num arranque muito sólido para o tricampeão da divisão de Turismos.

Na quarta posição ficou outro Ligier JS2 R da Chefo Sport by Petrogold, entregue a Ángel Santos e Alejandro Iribas, os vencedores da divisão da GTX no Supercars España de 2025.

Já na GTX Am, Tiago Loureiro e Breno Arruda colocaram o McLaren 570S GT4 da TRS no topo da divisão, com um registo de 1m57,400s. Os seus mais próximos adversários da divisão. Nicole Drought e Lucas Fothergill, em Porsche 718 Cayman GT4 CS da Protech Motorsport, terminaram a apenas 1,363s.

A divisão Cup voltou igualmente a apresentar um pelotão muito compacto. Ángel Lanchares colocou o Porsche 911 Cup da Lan GP Racing na frente da divisão com uma volta em 1m59,827s, superando Adam Fawsitt, no Porsche 911 Cup da Art of Speed, por apenas 0,315s. O terceiro posto ficou para Marcus Fothergill e Dave Benett, no Porsche 911 Cup preparado pela Protech Motorsport.

Uma das grandes novidades do fim-de-semana é a presença de Francisca ‘Kika’ Queiroz aos comandos de um novíssimo BMW M2 Racing da LOB Motorsport que registou a 23.ª posição da geral, naquela que representou a estreia absoluta de um carro da BMW M2 Cup Iberia em circuito na Península Ibérica.

As corridas das categorias GTC e Turismo do Iberian Supercars, Campeonato de España de Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade serão transmitidas em directo pela DAZN Portugal e DAZN España, bem como no canal oficial de YouTube da Race Ready em espanhol, contando ainda com cobertura internacional em inglês, alemão e italiano, para além da transmissão no Brasil através da Braking Zone TV. A primeira corrida disputa-se este sábado às 16h30, ao passo que a segunda terá lugar no domingo às 12h50, integradas no programa do Algarve Iberian Racing Weekend.