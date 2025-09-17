Supercars Endurance em Valência: Batina Racing em destaque

A Batina Racing esteve em destaque na quarta etapa do Supercars Endurance, realizada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, ao conquistar uma vitória na segunda corrida da divisão GT4 Pro-Bronze, depois de um sexto lugar na primeira prova do fim de semana, mantendo a equipa de Aveiro na luta pelos títulos do Iberian Supercars e Supercars España.

Sérgio Azevedo e Orlando Batina sabiam que teriam um evento exigente na pista espanhola, dada sua falta de experiência no traçado, abordando o fim de semana como uma ‘gestão de danos’.

As qualificações confirmaram a dureza da tarefa do Toyota GR Supra GT4 EVO2 da formação de Aveiro. Ainda assim, na primeira corrida, disputada sob forte intensidade táctica, a Batina Racing conseguiu subir de vigésimo oitavo na grelha de partida a oitavo, sexto da divisão GT4 Pro-Bronze.

Isto apesar de ter sido penalizada por ter cumprido rigorosamente o regulamento: durante uma neutralização de Safety-Car, parou no semáforo de saída das boxes quando este indicava vermelho, o que lhe custou largos segundos e comprometeu o resultado final. Um dos principais adversários não parou, violando o regulamento, e foi apenas sancionado com uma pena suspensa, beneficiando da decisão e vencendo a corrida.

Na segunda prova do programa, a Batina Racing respondeu com uma exibição de grande solidez e uma estratégia bem delineada. Orlando Batina arrancou da décima primeira posição, mas com uma opção estratégica de atrasar ao máximo a paragem obrigatória nas boxes, explorando ao limite a janela regulamentar, e um bom andamento, conseguiu ganhar à concorrência e selar o triunfo na divisão GT4 Pro-Bronze, quinto lugar da geral, depois de ter passado pelo comando à geral.

Com estes resultados, Orlando Batina e Sérgio Azevedo ocupam agora o quarto lugar do campeonato de pilotos de GT4 Pro-Bronze no Iberian Supercars, a apenas nove pontos da liderança. No Supercars España, o jovem de Aveiro continua na terceira posição, a cinco pontos dos primeiros classificados, mantendo-se plenamente na luta pelo título.

Para Sérgio Azevedo, o desfecho do fim de semana foi particularmente gratificante. “Foi um fim de semana muito mais positivo do que o esperado, dado que eu nunca tinha andado em Valência e o Orlando só tinha rodado aqui no ano passado, e pela primeira vez com o Toyota, que estava muito desafinado. Uma vitória é um resultado muito positivo nestas circunstâncias, até porque os nossos adversários estão muito fortes. Foi fantástico liderar a parte final da segunda corrida e foi muito entusiasmante. Claro que, perante pilotos profissionais, era impossível manter o comando absoluto, mas conseguimos a vitória na nossa divisão, que foi muito importante para as contas do campeonato”, afirmou o piloto de Cascais.

Orlando Batina sublinha o valor do resultado, mas não deixou de apontar a inconsistência de algumas decisões desportivas. “Foi um fim de semana muito positivo em termos de resultados, num circuito em que sabíamos que iríamos ter dificuldades, dado o nosso desconhecimento do traçado. Mostrámos muita competitividade ao longo de todo o fim de semana e vencemos uma corrida. Estamos na luta pelos títulos e vamos continuar a dar o nosso melhor”, começou por dizer o piloto da Batina Racing, que acrescentou: “numa nota menos positiva, tenho de apontar a falta de consistência das decisões do Colégio de Comissários Desportivos. Nós parámos no sinal vermelho da saída das boxes, cumprimos e perdemos muito tempo, e acabámos por ser penalizados porque um dos nossos adversários ao título passou pelo mesmo sinal, não parou e sofreu uma penalização com pena suspensa, que não teve qualquer impacto no seu resultado. Talvez da próxima vez devamos ignorar o semáforo vermelho. Isto para além de carros que ultrapassam em situação de Safety-Car – uma questão de segurança – serem penalizados de forma leve e inconsistente. Penso que é necessário maior coerência e rigor num campeonato desta dimensão.”

A próxima ronda da temporada terá lugar no Circuito de Jerez, nos dias 1 e 2 de novembro, contando igualmente para o Campeonato de Portugal de Velocidade e mantendo intactas as ambições da Batina Racing de discutir os títulos até ao final da época.