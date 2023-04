Revelado o horário para a primeira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

O Autódromo Internacional do Algarve recebe de 5 a 7 de maio o “Algarve Welcome Spring”, evento de serve de arranque à época desportiva do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), a competição ibérica Supercars Endurance, o Historic Endurance, o Carrera los 80’s, o Group 1 Portugal e o Troféu Mini. O programa do fim de semana conta ainda com mais três competições para carros modernos. O troféu Super Seven by Toyo Tires, conhecido pelo seu numeroso pelotão e as suas corridas de “sprint” disputadas ao milésimo de segundo, terá seis corridas durante o fim de semana, ao passo que a Carbon Zero Cup, para os modelos Kia Ceed e Picanto GT, realizará duas corridas. Igualmente presente no “Algarve Welcome Spring”, estará o Campeonato de Espanha de Resistência para o seu segundo evento da temporada. A mais relevante competição de velocidade da vizinha Espanha agregará no Autódromo Internacional do Algarve cerca de duas dezenas de viaturas de GT e Turismo para duas corridas de cinquenta minutos.

Como cabeça de cartaz do evento estará a prova de abertura da temporada do CPV, juntado-se em Portimão novamente com o ibérico Supercars Endurance. Este ano, as expectativas são muito elevadas com um grande impulso dado por pilotos, equipas e público, graças a máquinas como os Mercedes, McLaren, Porsche ou Audi. As duas corridas por evento, ambas de quarenta e cinco minutos, podem ser em direto nas redes sociais das competições e n’ A Bola TV.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, este arranque de temporada “começará da melhor forma, num evento onde se juntam mais de 200 equipas inscritas de toda a Península Ibérica e algumas até provenientes do norte da Europa. Em resumo, todos os condimentos para ser um grande evento, com corridas com número e qualidade num dos melhores circuitos do mundo, a famosa ‘montanha russa’ de Portimão e 18 corridas para todos os gostos, o charme dos clássicos, a inovação dos GT modernos e a competição dos troféus monomarca”.

Se na sexta-feira o dia será preenchido com sessões de treinos e qualificações, as dezoito corridas serão disputadas no sábado (6 de maio) e no domingo (7 de maio).