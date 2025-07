RACAR Motorsport: bons resultados em fim-de-semana desafiante de Vila Real

A RACAR Motorsport enfrentou um fim de semana exigente em Vila Real, durante a segunda etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade. Apesar dos desafios, a equipa conquistou quatro pódios e um triunfo, com Mathieu Martins e Roberto Faria a manterem a liderança no campeonato de pilotos de GT.

Adaptação progressiva ao Circuito de Vila Real

A equipa de Odivelas sabia que o evento seria desafiante, especialmente porque apenas um dos seus oito pilotos tinha experiência no exigente traçado de Vila Real. O circuito, conhecido por punir severamente qualquer erro, não favorece as características dos Aston Martin Vantage AMR GT4. No entanto, os pilotos da RACAR Motorsport – AMR Partner Team adaptaram-se progressivamente, registando tempos competitivos nas sessões de treinos livres.

Qualificações promissoras

Na primeira qualificação, Roberto Faria destacou-se ao alcançar o terceiro melhor tempo. Henrique Ventura Oliveira também teve um desempenho notável, garantindo o sexto lugar geral, seguido por Vasco Oliveira, que foi o mais rápido na GT4 Bronze com o Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO. Na Q2, Mathieu Martins repetiu o feito de Faria, assegurando o terceiro lugar, enquanto Luca Savu registou um excelente sétimo lugar, à frente de Francisco Carvalho. António Lopes e Filipe Videira evoluíram ao longo do evento, garantindo ambos o segundo lugar na GT4 Am nas respetivas qualificações.

Corrida de sábado marcada pela chuva

A primeira corrida, realizada no sábado, foi condicionada pela forte chuva, tornando a pista ainda mais desafiante. Henrique Ventura Oliveira foi vítima das condições adversas, sofrendo um contacto que o atirou contra as barreiras, danificando irreparavelmente o seu Aston Martin para a corrida de domingo. Roberto Faria e Mathieu Martins, apesar de um handicap de dez segundos, terminaram num excelente quarto lugar geral e terceiro na GT4 Pro. António Lopes e Filipe Videira garantiram o segundo lugar na GT4 Am, enquanto Vasco Oliveira e Francisco Carvalho não participaram devido às condições meteorológicas.

Determinação e sucesso na corrida de domingo

Na segunda corrida, realizada no domingo sob o sol de Vila Real, as duplas da RACAR Motorsport – AMR Partner Team mostraram determinação em melhorar os seus resultados. Mathieu Martins e Roberto Faria garantiram o segundo lugar, seguidos por Vasco Oliveira e Francisco Carvalho, que venceram na divisão GT4 Bronze. António Lopes e Filipe Videira foram forçados a abandonar após um toque, perdendo a oportunidade de subir ao pódio na GT4 Am.

Liderança mantida e próximos desafios

Apesar de um fim de semana desafiante, Mathieu Martins e Roberto Faria mantiveram a liderança no Campeonato de Portugal de Velocidade da Categoria Absoluta de GT e na divisão GT4 Pro. Vasco Oliveira e Francisco Carvalho ascenderam ao segundo lugar na divisão GT4 Bronze. A RACAR Motorsport – AMR Partner Team ocupa o segundo lugar no campeonato de equipas, a apenas quatro pontos da liderança.

Gonçalo Antunes destacou a resiliência e capacidade competitiva da equipa: “Foi um fim de semana muito duro! Tivemos danos em todos os carros ao longo de todo o evento, mas os nossos mecânicos conseguiram sempre encontrar soluções. Foi pena o incidente do Henrique, que o impediu e ao Luca de participar na segunda prova. No entanto, todos sabemos que as corridas podem ser muito frustrantes e este episódio vai tornar os dois jovens pilotos ainda mais fortes. O Mathieu e o Roberto estiveram ao seu elevadíssimo nível, como sempre, assinando resultados de grande nível. O Vasco e o Francisco assinaram também prestações impressionantes, com uma vitória na sua divisão. Estamos na luta pelos campeonatos e determinados em prosseguir a excelente temporada que temos vindo a realizar.”

Próximas Corridas

O Campeonato de Portugal de Velocidade regressa em Jerez de la Frontera de 31 de outubro a 2 de novembro. Antes disso, o Iberian Supercars e o Supercars España voltarão à ação em Valência de 12 a 14 de setembro.

Fotos: Gonçalo Vilardebó