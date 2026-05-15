RACAR Motorsport arranca defesa dos títulos no Supercars Endurance em Portimão

A RACAR Motorsport – AMR Partner Team inicia no próximo fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve, a defesa dos títulos conquistados em 2025 no Iberian Supercars e no Supercars España, numa temporada em que volta a apresentar ambição reforçada e nova configuração de pilotos. A estrutura de Odivelas procura renovar os ceptros da categoria GT e da divisão GT4 Pro, num campeonato que antecipa mais competitivo.

Depois de uma época marcada pela conquista dos títulos da categoria GT do Iberian Supercars e do Supercars España, bem como do título espanhol de GT4 Pro, todos alcançados por Mathieu Martins, a equipa mantém o piloto campeão como uma das referências do projecto. Em 2026, o francês dividirá o Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO com Anton Morsing, jovem dinamarquês que se estreia nos GT depois de competir no Nordic 4.

Novas duplas para duas frentes competitivas

Na GT4 Bronze, a RACAR também apresenta alterações, com Vasco Oliveira a passar a partilhar o volante com o espanhol Ivan Velasco. A equipa acredita que a nova dupla poderá discutir regularmente os lugares cimeiros da categoria, também aos comandos de um Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO.

O reforço desportivo é acompanhado por investimento técnico. Gonçalo Antunes, CEO da equipa, explicou que a estrutura adquiriu “um Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO para enfrentarmos esta temporada, que se antevê mais disputada do que nunca”. Segundo o responsável, “o nível do campeonato continua a crescer” e a equipa entendeu que era importante “reforçar os meios para continuarmos competitivos”.

“Condições para voltar a ser protagonistas”

Gonçalo Antunes mostrou-se confiante nas escolhas para 2026. “Estou seguro de que teremos duas duplas capazes de lutar pelas melhores posições e por vitórias, tanto à geral como na GT4 Bronze”, afirmou. O dirigente acrescentou que a equipa reuniu “pilotos muito competitivos, com características complementares”, acreditando ter “condições para voltar a estar entre os protagonistas do campeonato”.

Após uma pré-temporada que classificou como positiva, Antunes assegurou que a formação chega preparada ao arranque em Portimão. “Tivemos uma boa pré-temporada e estamos prontos para lutar já em Portimão. Sabemos que teremos adversários muito fortes, mas o nosso objectivo passa por manter o nível competitivo que demonstrámos no ano passado e continuar a evoluir enquanto equipa”, concluiu.