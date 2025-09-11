RACAR Motorsport antevê fim de semana difícil: BoP e valências do Aston Martin ‘atrapalham’…

A RACAR Motorsport – AMR Partner Team prepara-se para disputar, no próximo fim de semana, a etapa do Supercars Endurance de Valência, prova pontuável para o Iberian Supercars e para o Supercars España. A formação portuguesa alinhará com quatro carros, estando evolvida na luta por diversos títulos.

Como é habitual, a formação de Odivelas inscreverá três Aston Martin Vantage AMR GT4: um entregue a Mathieu Martins e Roberto Faria, dupla que lidera a classificação geral de GT e a divisão GT4 Pro tanto no Iberian Supercars como no Supercars España; outro para Henrique Ventura Oliveira e Luca Savu, também na GT4 Pro; e outro para António Lopes e Filipe Videira, na GT4 Am.

Junta-se o Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO confiado a Francisco Carvalho e Vasco Oliveira, que lideram a classificação da GT4 Bronze no Iberian Supercars e estão igualmente na luta pelo título da divisão no Supercars España.

Apesar da consistência exibida desde o início da época, a equipa antecipa um fim de semana particularmente exigente. O circuito de Valência não se adequa às características do Aston Martin e, a isso, acresce uma aplicação do BoP (Balance of Performance) considerada demasiado penalizadora para os carros da formação, condicionando as expectativas para a prova.

Enquadrando este cenário, Gonçalo Antunes, CEO da RACAR Motorsport – AMR Partner Team, salienta. “Chegamos a Valência na liderança dos campeonatos, fruto de um trabalho sólido e de um grupo de pilotos de enorme qualidade. No entanto, não escondemos que este será um fim de semana muito difícil: o circuito não favorece o Aston Martin e o BoP aplicado nesta prova coloca-nos numa posição particularmente desfavorável”, começou por dizer, acrescentando: “continuaremos, porém, a trabalhar com o máximo rigor e dedicação, explorando todos os recursos da equipa e a qualidade dos nossos pilotos. Sabemos que, sem contratempos dos nossos rivais, será complicado lutar pelos pódios, mas a nossa determinação mantém-se intacta. Vamos dar o melhor de nós em cada sessão, conscientes das dificuldades, mas preparados para lutar até ao fim”.

Como é habitual, os adeptos do automobilismo poderão acompanhar toda a ação em pista. O Circuito Ricardo Tormo recebe no domingo as duas corridas, a primeira às 10h05 e a segunda às 15h05, ambas com a duração de 50 minutos. A transmissão será feita em direto pela DAZN Portugal e pela DAZN Espanha, além das redes sociais oficiais da competição, em castelhano.

Paralelamente, estarão disponíveis emissões internacionais: em inglês, através do canal YouTube da Alpha Live.