Quer saber a importância que tem para as marcas investir no desporto automóvel? A Toyota responde…

Ricardo Amaral, Diretor da TGR Caetano Portugal: “fãs promovem”, “espetáculo capta atenção, vencer, melhor ainda”

Muitas vezes os adeptos dos ralis discutem a relação entre os investimentos das marcas no desporto automóvel e a forma como isso se repercute em retorno. Nesse contexto, nada melhor do que perguntar diretamente ao Diretor da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal e da Divisão de Marketing e Experiência do Cliente, Ricardo Amaral, qual é a visão da marca relativamente a esse tema.

Como se sabe, a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal apresentou oficialmente a presença nas três principais modalidades de desporto automóvel em Portugal, a Velocidade com o Toyota Supra GT4 evo, o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com a Toyota Hilux T1+ evo e o Campeonato de Portugal de Ralis com o Toyota GR Yaris Rally2, um projeto absolutamente único a nível europeu.

Recentemente, Ricardo Amaral tinha-nos dito que os fãs estão cada vez mais interessados no automobilismo. De que forma é que a marca beneficia da participação com os seus produtos nos ralis, velocidade e todo-o-terreno?

“A informação que temos é que para quem é fã da marca, torna-se mais fácil vender um carro.

Portanto, nós queremos tentar realmente captar estes fãs, e consegue-se captar através do desporto automóvel, para depois, realmente, podermos conseguir também melhorar em termos de vendas para a marca, o que é positivo, ou seja, é positivo termos emoção, mas também, ao mesmo tempo, do ponto de vista do negócio é interessante, por isso, o facto de termos fãs, que são também embaixadores que, não só compram carros, mas também depois os promovem às famílias, aos amigos e por isso este ciclo acaba por abarcar tudo e todos, e por isso entendemos que esta aposta que temos vindo a fazer, achamos que é uma aposta vencedora.”

Disse também que não há fãs mais fiéis no desporto motorizado do que os portugueses, portanto, vencer no domingo ainda significa vender à segunda-feira, para a vossa marca?

“Toda a gente gosta de vencer e nós queremos ganhar também. Vamos vencer, mas não é isso o mais importante. Claro que se vencermos, conseguimos criar ainda mais fãs, e fazendo um paralelismo com o futebol, é muito por aí, mas a vitória não é o mais importante, o mais importante é realmente as pessoas gostarem dos carros, e eu falava, por exemplo, há pouco dos nossos pilotos, o Kris Meeke, o João Ramos, são pilotos conhecidos sobretudo pelo espetáculo que dão, ou seja, é um bocadinho voltar às origens, mais do que a vitória, não é andar ali só para ganhar, é muito importante, e nós queremos, dar muito espetáculo.

Os fãs gostam do espetáculo e se não gostarem do espetáculo, podem ser fãs no imediato, mas depois, sem esse espetáculo, perdem interesse. Por isso, nós temos que captar a atenção, dar espetáculo, e se vencermos, melhor ainda…”