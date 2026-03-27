Quatro novos talentos para o FPAK Júnior Team na Velocidade

A FPAK anunciou os quatro pilotos selecionados para a FPAK Júnior Team 2026 na vertente de Velocidade: Diego Sirgado, Bernardo Passanha, Nathan Corbet e Gonçalo Moura, competirão no Campeonato de Portugal de Velocidade/Iberian Supercars, com o objetivo de uma transição sólida das categorias base para os carros de Turismo. A equipa usará o novo BMW M2, preparado pela BMW Motorsport, para maximizar o potencial dos jovens pilotos.

Este quarteto de eleição terá a responsabilidade e o privilégio de disputar o cada vez mais competitivo e exigente Campeonato de Portugal de Velocidade/Iberian Supercars, enfrentando algumas das grelhas mais competitivas da Península Ibérica. O objetivo central do programa é proporcionar uma transição sólida e profissional das categorias base do automobilismo para os automóveis de Turismo, garantindo que o talento nacional tenha suporte para evoluir em termos desportivos.

Para 2026, o FPAK Júnior Team contará com o desempenho de ponta do novíssimo BMW M2. Preparado pela BMW Motorsport como carro de iniciação à velocidade, o modelo oferece o equilíbrio ideal entre potência e agilidade, servindo como a ferramenta perfeita para que os jovens pilotos demonstrem o seu potencial máximo em todos os circuitos por onde irá passar os campeonatos.

“A seleção destes quatro pilotos reflete o compromisso da FPAK em renovar o desporto motorizado em Portugal. O Diego, o Bernardo, o Nathan e o Gonçalo demonstraram não apenas rapidez, mas uma maturidade e capacidade de aprendizagem que nos deixam muito otimistas para a temporada que agora começa. Aliado a isto e após os três primeiros anos de projeto liderado pela FPAK e pela Race Ready, damos um salto qualitativo para um carro de nova geração que vai permitir a estes jovens terem uma maior perceção da realidade da velocidade nos dias de hoje. Não tenho dúvidas que será um ano muito competitivo” afirmou Ni Amorim.

De destacar também os prémios monetários que a categoria BMW M2 Cup Iberia oferece aos 3 primeiros classificados da categoria em cada corrida, permitindo acumular orçamento diretamente para a época de 2027 e permitindo um plano de progressão no desporto.

O FPAK Júnior Team na velocidade é uma iniciativa estratégica da Federação em conjunto com a Race Ready que visa detetar e apoiar jovens talentos, eliminando barreiras de acesso ao topo da competição e promovendo a imagem nacional como um viveiro de pilotos de excelência.