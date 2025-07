Novo recorde de pista nos GT4 em Vila Real: 2m01,174s, venha o próximo…

No regresso do CPV às ruas de Vila Real, o recorde da volta mais rápida para os GT4 era pertença de Patrick Cunha, que tinha assinado uma volta no tempo de 2m02,342s na segunda corrida de 2023 aos comandos de um Audi R8 LMS GT4.

Era um bom tempo, o piloto bracarense vencera a prova com Jorge Rodrigues, e com o calor que se fez sentir durante todo o passado fim de semana, poderia não ser fácil suplantar a marca do recruta da Veloso Motorsport, que este ano tem um Porsche Cayman CS RS à sua disposição.

No entanto, a marca de Patrick Cunha acabou por ser esmagada nas qualificações, tendo oito pilotos batido o registo – César Machado, Francisco Mora, Roberto Faria, José Carlos Pires, Rafael Lobato, Mathieu Martins, Francisco Abreu, Orlando Batina e Pedro Salvador. Este último, assinou o melhor ‘crono’ do fim de semana, 2m01,174s, estabelecendo um novo recorde.

Rafael Lobato assinou o melhor tempo em corrida, 2m02,342s, tendo ficado claro que os pilotos do Campeonato de Portugal de Velocidade andaram muito depressa tanto em qualificação como em corrida.