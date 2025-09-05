Miguel Cristóvão regressa ao Iberian Supercars com Patrick Cunha a seu lado

Miguel Cristóvão de volta às pistas do Iberian Supercars e a Veloso Motorsport aposta no talento português para a segunda metade da época tendo Patrick Cunha a seu lado.

O piloto português regressa ao campeonato que o viu sagrar-se campeão em 2022, desta vez ao volante de um Porsche Cayman CS RS, da divisão GT4 Pro-Bronze.

Uma parceria construída ao longo de 20 anos

“O Iberian Supercars está muito forte e gosto muito de conduzir estes carros. Sei que posso ser competitivo e surgiu esta oportunidade na Veloso Motorsport”, explica Miguel Cristóvão, revelando a naturalidade com que abraçou este regresso. A ligação com Patrick Cunha transcende a competição: “Conheço-o há muito tempo, há mais de 20 anos.”

Esta cumplicidade entre os companheiros de equipa poderá ser um trunfo decisivo numa categoria reconhecida pelo elevado nível competitivo, onde cada décimo de segundo pode fazer a diferença entre o pódio e o anonimato.

Adaptação e ambição em doses equilibradas

Consciente dos desafios que o aguardam, o antigo campeão do Iberian Supercars mantém os pés assentes na terra, mas sem perder a ambição que sempre o caracterizou. “Queremos lutar pelas vitórias na nossa divisão e fazer o melhor resultado possível à geral”, declara sem rodeios.

O realismo surge quando admite a necessidade de um período de adaptação: “É claro que ainda tenho de passar por uma adaptação ao Porsche e, também, é natural que tenha de me ambientar a algumas coisas do campeonato.” No entanto, a meta está bem definida: “Vamos tentar fazer o melhor possível e ajudar o Patrick a tentar ser campeão da GT4 Pro-Bronze.”

O peso da experiência vitoriosa

Miguel Cristóvão não chega a esta nova etapa como um estreante. O piloto português conquistou em 2022 uma dupla coroa que o credencia como um dos nomes de referência da modalidade: foi campeão do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade, ambos na divisão GT4 Bronze.

Esta bagagem competitiva, aliada ao conhecimento profundo do campeonato ibérico, posiciona-o como um candidato natural aos lugares cimeiros, numa segunda metade de temporada que promete emoção até à bandeirada final.

O regresso às pistas em Valência

A estreia desta nova parceria acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro, no Circuit de la Comunitat Valenciana — Circuito Ricardo Tormo, em Valência, Espanha. Será o palco escolhido para o regresso de Miguel Cristóvão ao Iberian Supercars, numa prova que poderá definir as aspirações da dupla para o resto da temporada.