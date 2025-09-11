Miguel Cristovão regressa à Veloso Motorsport: ligação que já deu um título

Veloso Motorsport vai estar presente na segunda jornada do Iberian Supercars com um Porsche 718 Cayman GT4 RS para a dupla Patrick Cunha e Miguel Cristovão

A terceira jornada do Iberian Supercars, competição organizada pela Race Ready, vai realizar-se nos dias 12 e 14 de setembro no Circuito Ricardo Tormo em Valência e contará com a presença da equipa que lidera a tabela classificativa, a Veloso Motorsport.

A formação da Póvoa de Lanhoso, inscreve dois Porsche 718 Cayman GT4 RS para a dupla Luís Calheiros e Paulo Macedo e para a inédita dupla Patrick Cunha e Miguel Cristovão. O piloto de Cascais cumpre o seu regresso à Veloso Motorsport depois de uma carreira internacional recheada de sucessos, perseguindo o objetivo de sempre: vencer e conquistar títulos. Como o que alcançou em 2019 no Campeonato GT4 South European, exatamente, com a equipa de Luís Veloso.

O Circuito Ricardo Tormo tem um perímetro de 4,005 km e quatorze curvas, formando um circuito exigente para máquinas e pilotos que, para dificultar mais a tarefa, vão encontrar muito calor como sempre sucede na Andaluzia. Um teste à forma física dos pilotos e à preparação dos dois Porsche 718 Cayman, sempre profissional, a cargo da Veloso Motorsport.

Inscrito na Categoria GT4 ProBronze, Patrick Cunha vai contar com a ajuda de Miguel Cristovão para subir na tabela classificativa depois de uma jornada em Portimão que não correu particularmente bem ao piloto de Braga. Lutar pelas vitórias na classe será o principal objetivo da inédita dupla do Porsche 718 Cayman GT4 RS da Veloso Motorsport.

Mais infelizes foram Luís Calheiros e Paulo Macedo, inscritos na Categoria GT4 Bronze. O excelente andamento demonstrado pelos pilotos da Veloso Motorsportnão foi recompensado em termos de resultados em Portimão. Buscam, agora, lutar pelos primeiros lugares e reencontrar o andamento exibido em Portimão e em Vila Real na jornada a contar para o Campeonato de Portugal de Velocidade.

As duas corridas da jornada dupla do Iberian Supercars que se disputa este fim de semana em Valência,terão transmissão em direto no canal DAZN Portugal e, também, nas redes sociais da Race Ready.

Luís Veloso, responsávelda Veloso Motorsport: “Quero destacar, desde já, o regresso do Miguel Cristovão à Veloso Motorsport. Um retorno que me deixa nostálgico, pois fomos campeões do GT4 South European em 2019 e esperamos que ao lado do Patrick Cunha possa ajudar-nos a escrever mais linhas douradas no nosso palmarés. Vai ser um fim de semana duro, pois termos a queipa dividida entre duas competições, inexplicavelmente marcadas para o mesmo fim de semana, mas estamos todos muito motivados para lutar pelas vitórias como é timbre da Veloso Motorsport.”