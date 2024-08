McLaren BCN/SMC Motorsport: do McLaren 570S GT4 à estreia do Artura GT4

A McLaren BCN – SMC Motorsport é uma das grandes potências do Iberian Supercars, tendo em 2022 estado na luta pelos títulos até ao último evento da temporada, vencendo o ceptro de equipas. Este ano tem sobressaído pelos resultados da divisão GT4 Am, mas ainda este ano poderá haver grandes novidades para preparar 2025.

A formação espanhola é uma presença constante na competição organizada pela Race Ready desde 2021 e sempre mostrou um elevado índice de competitividade, lutando por vitórias à geral e nas divisões em que estava integrada.

A aposta consistente na competição ibérica deve-se não só porque esta é a área de influência da McLaren BCN – SMC Motorsport, mas também pelos desafios que exigem da equipa uma evolução consistente para se manter como uma das forças competitivas do plantel. “No Iberian Supercars temos a oportunidade de demonstrar as nossas capacidades numa plataforma altamente competitiva e prestigiante. Para além disso, queremos expandir a nossa presença no final da temporada e consolidar a nossa reputação no âmbito do automobilismo de alto nível. Este campeonato oferece visibilidade e os desafios necessários para impulsionar o nosso crescimento e desenvolvimento como equipa”, afirmou Emilio de Villota, o chefe de equipa da estrutura espanhola.

Este ano a McLaren BCN – SMC Motorsport compete com um McLaren 570S GT4 na divisão GT4 Am, Rafael Muncharaz, e outro na GT4 Pro, para Álvaro Gutiérrez e Sebastián Merchán e, e os resultados têm sido muito positivos.

Rafael Muncharaz conquistou já dois pódios no Iberian Supercars e um no Supercars Jarama RACE, estando na luta pelo ceptro da divisão, quando está a apenas a 23 pontos de Keith Gatehouse e Igor Sorokin, os líderes.

O jovem espanhol Álvaro Gutiérrez, que se estreia este ano no automobilismo, e o experiente equatoriano Sebastián Merchán, regressa à competição depois de uma ausência, estão a passar por um processo de adaptação a novos ambientes, tendo vindo a evidenciar um excelente potencial, que se traduz numa evolução notável.

Quando chegamos à pausa de verão, Emílio de Villota está satisfeito com as performances da equipa, sublinhando o trabalho que tem sido realizado por todos os membros da estrutura, muito embora admita que existem áreas para melhorar, como é natural no desporto automóvel: “até agora, a temporada tem sido muito positiva para a McLaren BCN – SMC Motorsport. Temos conseguido inúmeros pódios na categoria Am e temos mostrado uma melhoria constante no nosso rendimento com a nossa dupla GT4 Pro. A equipa tem trabalhado arduamente para optimizar o rendimento dos nossos carros e pilotos e os resultados estão a começar a reflectir esse esforço. No entanto, há sempre áreas para melhorar e estamos comprometidos a continuar a evoluir”.

O líder da McLaren BCN – SMC, no entanto, assume que este ano o campeonato subiu um patamar: “tem sido um desafio adaptar-nos ao elevado número de inscritos e à elevada competição deste ano, o que nos tem obrigado a elevar constantemente o nosso nível em todas as áreas”.

Apesar dos desafios que o campeonato colocou à McLaren BCN – SMC Motorsport, Emílio de Villota mostra confiança na estrutura e aponta para uma evolução consistente que lhe permita lutar pelas melhores posições nas respetivas divisões ao longo da restante época tendo em vista 2025. “Os nossos objetivos principais serão continuar a melhorar o nosso rendimento em cada corrida e lutar por mais pódios. Queremos assegurar uma posição destacada na classificação geral do campeonato e continuar a desenvolver a nossa equipa para 2025, assim como as nossas capacidades técnicas”, sublinhou o espanhol.

Apesar da temporada do próximo ano estar já na mente do responsável da McLaren BCN – SMC Motorsport, deverá assistir-se a um desenvolvimento da equipa já este ano, que passará, também, por aumento de número de carros: “definitivamente, planeamos fortalecer a nossa presença no campeonato através de um maior crescimento, não apenas em número de carros, mas também em recursos técnicos e humanos. Queremos continuar a ser uma equipa de referência no Iberian Supercars e aumentar a nossa competitividade em cada corrida”.

A formação que representa as cores da McLaren na Península Ibérica tem dois exemplares da mais recente arma da marca inglesa para o mundo dos GT4, um deles, inclusivamente, tomou parte nos testes oficiais da etapa de Jarama do ano passado, e Emílio de Villota tem uma estratégia clara para eles já este ano.

“Temos planos para competir com os nossos McLaren Artura GT4 no Iberian Supercars. Os testes de Jarama (n.d.r.: nos testes oficiais de Jarama em 2023) foram muito prometedores e proporcionaram-nos dados valiosos para otimizar os carros. Acreditamos que estes veículos têm um grande potencial e estamos entusiasmados por ver qual o seu desempenho nas últimas corridas do campeonato, as provas que estamos a avaliar e sobre as quais estamos em conversações com diversos pilotos que mostraram grande interesse”, revelou em primeira mão o timoneiro da McLaren BCN – SMC Motorsport.

A temporada deste ano da formação espanhola pode não ser tão espetacular como nos tem habituado, mas o nível competitivo e a busca por evoluir continuam intactos e isso permite-lhe estar este ano na luta por títulos. A continua permanência no topo resulta da ambição da equipa, evidente e constante desde que se estreou no Iberian Supercars, sendo a possível estreia dos novíssimos Artura GT4 um sinal claro disso mesmo… Os adeptos e o paddock estão ansiosos por os ver evoluir em pista.