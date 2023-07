Jean-Philippe Imparato e Carlos Tavares de Peugeot em Vila Real | AutoSport

A Team VRT estrear-se-á no Campeonato de Portugal de Velocidade no Circuito de Vila Real com o intuito de aprender para o resto da temporada e para 2024, colocando em pista um Peugeot 308 Racing Cup, e os pilotos que o vão guiar são nada mais nada menos que Jean-Philippe Imparato, CEO da Alfa Romeo e Carlos Tavares, CEO do Grupo Stellantis. Depois de terem corrido recentemente juntos no Nurburgring Nordschleife, agora é a vez de Vila Real.

São dois pilotos que entrarão em pista, sobretudo, para se divertir, mas a formação espanhola não deixa de querer mostrar o seu valor. “Esperamos gostar do fim-de-semana e conseguir uma boa adaptação dos pilotos ao nosso Peugeot 308 Racing Cup. Queremos trabalhar com eles desde o início com as nossas ferramentas para os ajudar na evolução da sua pilotagem e, assim, poderem conquistar um bom resultado”, disse Jordi Vila, fundador e chefe de equipa da formação de Tortosa, Catalunha.

A equipa espanhola irá debutar na mais importante competição de pista do nosso país, que partilha os regulamentos e a filosofia com a competição de dimensão ibérica Supercars Endurance, sendo a ronda de Vila Real a oportunidade para o fazer.

O objectivo da Team VRT (Vila Racing Technology) para a sua estreia é muito claro – preparar-se para uma campanha consistente no Supercars Endurance / Campeonato de Portugal de Velocidade. “Estamos muito satisfeitos por fazer parte deste campeonato. Visitámos alguns circuitos em Portugal diversas vezes, mas nunca estivemos em Vila Real, portanto, este evento é especialmente entusiasmante! Acreditamos que é uma boa forma de ter um primeiro contacto para aprendermos o campeonato e trabalhar para podermos incorporar os nossos carros nas restantes corridas e podermos estar presentes na temporada de 2024”, afirmou Jordi Vila.

A equipa catalã adquiriu recentemente um Mercedes-AMG GT4 que estará disponível para alugar, tanto para Vila Real, como para as restantes provas do Supercars Endurances e do Campeonato de Portugal de Velocidade.

A edição deste ano do 52º Circuito Internacional de Vila Real é a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade e disputa-se entre os dias 14 e 16 de Julho.