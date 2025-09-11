Iberian Supercars: Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal aposta forte em Valência

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal encara a reta final da temporada de 2025 e, após a pausa de verão, regressa às pistas no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. A equipa, com os pilotos Francisco Mora e Francisco Abreu, pretende manter o ritmo evidenciado ao longo do ano nas competições Iberian Supercars e Supercars España, onde se posiciona como uma das principais candidatas aos títulos.

Regresso às pistas com ambição nos Iberian Supercars e Supercars España

Francisco Mora e Francisco Abreu voltam à ação já no próximo fim de semana, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, para a quarta jornada das competições organizadas pela Race Ready. Esta será a segunda prova do Iberian Supercars e a terceira do Supercars España, onde a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal se mantém na luta pelos lugares da frente com o Toyota GR Supra GT4 Evo2.

Após o triunfo em Vila Real, no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), e a consistência demonstrada ao longo da época, a dupla portuguesa chega a Espanha motivada e pronta para enfrentar os desafios de um traçado técnico e exigente. O Circuito Ricardo Tormo, com 4,005 km de extensão e 14 curvas, é conhecido por privilegiar carros ágeis e equilibrados – características em que o GR Supra GT4 Evo2 poderá revelar todo o seu potencial.

Luta pelos títulos: a posição atual da dupla

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal aposta numa abordagem ambiciosa, focada em repetir os bons resultados e reforçar a luta pelos títulos. Francisco Mora e Francisco Abreu têm mostrado sintonia em pista, respondendo com solidez tanto em condições adversas como em corridas mais táticas, sendo já presença habitual nos pódios das competições ibéricas.

Atualmente, a dupla do GR Supra GT4 Evo2 ocupa o terceiro lugar no CPV, a apenas um ponto do segundo e a 12 pontos do primeiro na classificação GT4 Absoluto. Na divisão GT4 Pro, estão em segundo lugar, a apenas um ponto da liderança. Nas contas do Iberian Supercars, Mora e Abreu ocupam o segundo posto, a três pontos dos líderes na divisão GT4 Pro. Já no Supercars España, estão também em segundo lugar, mas a 28 pontos dos líderes da GT4 Pro. A dupla apresenta, assim, todas as condições para lutar por todos os títulos, sendo que, no caso do Supercars España, Valência pode ser decisiva nas contas do cetro espanhol.

Declarações dos pilotos: confiança e preparação

Francisco Mora sublinha a importância desta ronda em Valência para a fase decisiva da temporada: “Chegamos a Valência com muita confiança e motivação depois da vitória em Vila Real. Sabemos que é uma pista muito técnica, onde não há margem para erros, mas acredito que temos todas as condições para lutar pelos lugares da frente. O GR Supra GT4 Evo2 é um carro muito competitivo e vamos tentar aproveitar ao máximo as suas características para continuar a somar pontos importantes. As contas do Iberian Supercars estão em aberto, pelo que tudo pode acontecer. No caso do Supercars España, temos uma desvantagem maior e vamos ter de jogar uma cartada decisiva, num circuito onde, no ano passado, os GR Supra GT4 foram muito fortes e apresentaram argumentos que nos permitem olhar para as duas corridas com otimismo e ambição.”

Francisco Abreu destaca a preparação e a consistência como armas fundamentais para um bom resultado: “Depois dos excelentes resultados conquistados em Vila Real, a motivação está ainda mais elevada. O projeto ambicioso da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal faz com que encaremos todas as corridas com o objetivo de vencer, e em Valência não vai ser diferente. Vai ser um fim de semana intenso, mas estamos preparados. Temos trabalhado bem ao longo da época e sinto que a equipa está cada vez mais forte. O objetivo é manter a regularidade, conquistar bons pontos e dar passos importantes na luta pelos títulos.”

A forte presença Toyota no Customer Racing

A jornada de Valência contará também com uma forte presença da armada Toyota, com sete GR Supra GT4 Evo2 em pista, reforçando o peso da marca no panorama ibérico da competição. Após os múltiplos pódios conquistados em Vila Real pelas várias formações privadas Toyota, as expectativas são elevadas para mais um fim de semana de grande protagonismo da máquina nipónica.

Além da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, teremos a Speedy Motorsport com novidades. Rafael Lobato terminou a sua participação na época de 2025, com Adrián Ferrer a fazer agora dupla com César Machado. No segundo GR Supra da Speedy, teremos novamente José Carlos Pires, que volta a ter ao seu lado Tomás Guedes.

Ainda na Speedy, mas agora no âmbito da NokoTech Racing by Speedy, Andrius Zemaitis passa a fazer dupla com o jovem Karel Staut, de apenas 14 anos. A Batina Racing mantém a dupla habitual, com Orlando Batina e Sérgio Azevedo a quererem manter o nível apresentado em Vila Real. Por fim, a Gianfranco Motorsport estará em pista com os dois GR Supra GT4 dos irmãos Nabais e da dupla Nuno Afonso e Alexandre Areia.