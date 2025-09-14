Iberian Supercars: Safety-Car provoca vencedores inesperados

A primeira corrida do fim de semana de Valência do Iberian Supercars e Supercars España confirmou a expetativa de uma luta renhida pelo triunfo no Circuito Ricardo Tormo. Pequenas diferenças de tempo e uma gestão estratégica exemplar das paragens nas boxes revelaram-se cruciais para a obtenção de uma classificação surpreendente.

Estratégia e o impacto do Safety-Car

A sucessão de períodos de Safety-Car reagrupou o pelotão e beneficiou as equipas que anteciparam a troca de pilotos assim que a janela regulamentar se abriu, uma decisão que se revelou determinante para o desenrolar da corrida.

A classificação geral final foi dominada pelos concorrentes da categoria GT4 Pro-Bronze, que asseguraram os três primeiros lugares. Alexandre Areia e Nuno Afonso (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Gianfranco Motorsport) geriram a prova de forma exemplar, alcançando a vitória absoluta e na sua divisão, culminando uma execução estratégica perfeita ao efetuarem a paragem assim que a janela de troca de pilotos foi aberta.

Logo atrás, a dupla Andrius Zemaitis e Karel Staut (Toyota, Speedy Motorsport) teve uma estreia notável, subindo ao pódio com uma prestação consistente de ambos os pilotos. Bruno Pires e Mark Kastelic (Mercedes AMG GT4, Lema Racing) completaram o pódio da divisão e da classificação geral, resistindo à pressão de Guillermo Aso e Filip Vava (Mercedes, NM Racing Team) até à bandeira de xadrez.

Desempenho nas Diferentes Categorias:

GT4 Pro

Na categoria GT4 Pro, a narrativa foi de ataque desde o acender da luz verde. Francisco Mora teve um arranque fulgurante e liderou a corrida no primeiro stint, antes de entregar o Toyota da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal a Francisco Abreu, que consolidou a posição e conduziu a equipa à vitória na categoria. No entanto, ao efetuarem a paragem demasiado tarde, ficando à mercê dos períodos de Safety-Car, viram a bandeira de xadrez no quinto posto da classificação geral.

Os jovens Henrique Ventura Oliveira e Luca Savu (Aston Martin Vantage AMR GT4, Racar Motorsport) estrearam-se no pódio da divisão com um sólido segundo lugar. César Machado e Adrián Ferrer (Toyota, Speedy Motorsport) fecharam o pódio dos três primeiros após uma corrida marcada pela consistência e resistência à pressão dos adversários, assinalando uma boa estreia para o jovem espanhol ao lado do campeão de GT4 de 2024.

Roberto Faria e Mathieu Martins (Aston Martin, Racar Motorsport), apesar de um início forte e de terem andado no encalço dos líderes durante a primeira metade da prova, viram a sua estratégia comprometida pelos períodos de Safety-Car e pela penalização de três segundos aplicada em virtude do pódio em Vila Real, terminando em quarto lugar e cedendo a liderança do campeonato da sua divisão no Iberian Supercars.

GT4 Bronze

A categoria GT4 Bronze também assistiu a uma batalha intensa, com o piloto local Manuel Bertolin (BMW M4 GT4 EVO, GT Corse) a sagrar-se vencedor, embora Paulo Macedo e Luís Calheiros (Porsche Cayman CS RS, Veloso Motorsport) tenham terminado a menos de dois segundos. Miguel Nabais e André Nabais (Toyota, Gianfranco Motorsport) fecharam os lugares do pódio com uma corrida consistente, aproveitando da melhor forma os percalços dos líderes da divisão.

GTX

Na categoria GTX, a vitória foi para António Almeida, na sua segunda prova na categoria, e para o experiente inglês Thomas Roche (Ginetta, Tockwith Motorsport), que souberam gerir eficazmente as situações de Safety-Car. Ángel Santos e Alejandro Iribas (Ligier, Petrogold) asseguraram o segundo lugar, enquanto Henrique Moura Oliveira (BMW, Monteiros Competições), que liderou a divisão na primeira metade da prova e foi o mais rápido da categoria, completou o pódio. Ficou à frente de Pompeu Simões e Duarte Camelo (Porsche, Speedy Motorsport), que ainda ameaçaram o terceiro lugar nas últimas voltas.

GT4 Am

Na categoria GT4 Am, Ruben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende (Aston Martin, Araujo Competição) conquistaram a vitória, após uma corrida sem erros e com um ritmo consistente, mantendo a sua invencibilidade. Smörg e Javier Macias (BMW, Promotion Motorsport) classificaram-se em segundo lugar, após um furo lhes ter retirado a possibilidade de lutar pela vitória.

CUP

Por fim, na categoria CUP, Rui Miritta (Monteiros Competições) impôs-se de forma categórica na batalha dos Porsche 911 Cup, garantindo o triunfo perante o ataque de Angel Lanchares (LAN GP Team), que recebeu uma penalização de 165 segundos por ter efetuado a paragem nas boxes fora do tempo regulamentar. Adam Fawsitt e Pedro Paiva Raposo (Protech Motorsport) subiram ao pódio em terceiro lugar.

Transmissão da Próxima Corrida

A segunda corrida terá início às 15h05 e poderá ser acompanhada em direto na DAZN Portugal e na DAZN España, bem como nas redes sociais oficiais da competição (em espanhol). Para os entusiastas internacionais, haverá também transmissão em inglês no YouTube da Alpha Live, em alemão na Motorsport Television Deutschland e em italiano na Parc Férme TV, expandindo o espetáculo do Supercars Endurance para além-fronteiras.

POS/DIVISÃO/PILOTOS/CARRO/EQUIPA/TEMPO – DIF.

1 GT4 Pro-Bronze N. Afonso / A. Areia Toyota Gianfranco Motorsport 24 voltas

2 GT4 Pro-Bronze A. Zemaitis / K. Staut Toyota NokoTech Racing by Speedy +1.645

3 GT4 Pro-Bronze B. Pires / M. Kastelic Mercedes Lema Racing +7.874

4 GT4 Pro-Bronze G. Aso / F. Vava Mercedes NM Racing Team +8.679

5 GT4 Pro F. Mora / F. Abreu Toyota Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal +13.174

6 GT4 Pro H. V. Oliveira / L. Savu Aston Martin Racar Motorsport +19.553

7 GT4 Pro-Bronze J. Cautela / L. Monteiro McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport +20.679

8 GT4 Pro-Bronze S. Azevedo / O. Batina Toyota Batina Racing +21.579

9 GT4 Pro C. Machado / A. Ferrer Toyota Speedy Motorsport +22.338

10 GT4 Pro M. Martins / R. Faria Aston Martin Racar Motorsport +22.709

11 GT4 Pro J. de los Milagros / N. Martí BMW Promotion Motorsport +25.915

12 GT4 Bronze M. Bertolín BMW GT Corse +27.615

13 GT4 Pro M. Huber / T. Granzella Mercedes NM Racing Team +27.799

14 GT4 Pro J. C. Pires / T. Guedes Toyota Speedy Motorsport +28.698

15 GT4 Bronze P. Macedo / L. Calheiros Porsche Veloso Motorsport +30.199

16 GT4 Bronze M. Nabais / A. Nabais Toyota Gianfranco Motorsport +34.246

17 GT4 Bronze A. Prieto / R. Costa Mercedes NM Racing Team +38.703

18 GT4 Pro J. Engström / L. Leveau Mercedes CV Performance x JP Motorsport +39.896

19 GT4 Pro-Bronze M. Cristovão / P. Cunha Porsche Veloso Motorsport +41.597

20 GT4 Am P. B. Rezende / R. Vaquinhas Aston Martin Gianfranco Motorsport +42.751

21 GT4 Pro L. Tavares / J. Aguiar-Branco Porsche Speedy Motorsport +43.288

22 GT4 Bronze V. Oliveira / F. Carvalho Aston Martin Racar Motorsport +44.489

23 GTX A. Almeida / T. Roche Ginetta Tockwith Motorsports +45.463

24 GTX Á. Santos / A. Iribas Ligier Chefo Sport Petrogold +47.624

25 Cup R. Miritta Porsche Monteiros Competições +52.982

26 GTX H. M. Oliveira BMW Monteiros Competições +56.047

27 GTX P. Simões / D. Camelo Porsche Speedy Motorsport +56.407

28 GT4 Bronze B. Hormigos / H. Hernández BMW Autoworks Motorsport +56.738

29 GTX A. Wendt McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport +1:06.996

30 Cup Á. Lanchares Porsche LAN GP Racing +2:14.239

31 GT4 Pro-Bronze B. Pereira / G. Araújo Aston Martin Santogal – Araújo Competição a 1 volta

32 GTX S. Kirton / J. Elsworth Ginetta Tockwith Motorsports a 1 volta

33 Cup A. Fawsitt / P. P. Raposo Porsche Protech Motorsport a 1 volta

34 Cup V. Costa Porsche Monteiros Competições a 1 volta

35 GTX O. Muytjens / B. Pineau Porsche HY Racing a 1 volta

36 GT4 Am J. M. Smörg / J. Macías BMW Promotion Motorsport a 2 voltas

37 GTX G. Mitchell / L. Staccini Ginetta Tockwith Motorsports a a 4 voltas

NC 707 GT4 Am A. Lopes / F. Videira Aston Martin Racar Motorsport

NC 30 GT4 Am V. Dasí / J. Perera Mercedes PCR Sport

NC 3 GT4 Bronze K. Potež Mercedes Lema Racing

NC 11 GT4 Bronze Á. Lobera / G. de Andrés McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport

NC 15 GTX Á. Fontes / M. Gaspar Porsche Lema Racing

NC 164 GTX P. Marques / G. Caçoilo Ligier Chefo Sport Petrogold

NC 22 GTX A. Vázquez / A. Colomina McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport