Iberian Supercars, RACAR Motorsport em Valência: entre o pódio e a frustração

A RACAR Motorsport passou em Valência por uma uma montanha-russa de emoções, navegando entre glórias e reveses…

O regresso da RACAR Motorsport – AMR Partner Team do Circuito Ricardo Tormo, em Valência, confirmou o seu estatuto como forte candidata aos títulos do Iberian Supercars e do Supercars España. A equipa demonstrou um nível competitivo notável, superando as adversidades com os seus carros.

A dupla de referência da formação, composta por Roberto Faria e Mathieu Martins, manteve a consistência que a caracteriza e, apesar da influência dos Safety-Cars nas duas corridas, voltou a somar pontos importantes, garantindo um terceiro lugar na segunda prova e assegurando a liderança dos campeonatos da categoria GT no Iberian Supercars e no Supercars España.

Num dos momentos mais positivos do fim-de-semana, Henrique Ventura Oliveira e Luca Savu conquistaram o seu primeiro pódio da temporada, terminando no segundo lugar da GT4 Pro na primeira corrida. A dupla esteve em excelente plano, mostrando um ritmo fortíssimo e uma consistência que confirma o grande potencial de ambos os jovens pilotos.

Vasco Oliveira e Francisco Carvalho, ao volante do Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO, marcaram pontos importantes na GT4 Bronze e continuam na luta pelo título da divisão, enquanto António Lopes e Filipe Videira assinaram uma evolução sólida na GT4 Am.

No entanto, o fim-de-semana ficou marcado pelo incidente que viria a afastar o carro de Henrique Ventura Oliveira e Luca Savu da segunda corrida. Um adversário adoptou uma manobra demasiado agressiva, atirando para fora de pista dois carros após um choque forte, um deles o Aston Martin da equipa de Odivelas, sem que qualquer dos pilotos destes tivesse culpa no desfecho.

O abandono forçado, com extensos danos no carro inglês, acabou por deitar por terra a possibilidade de novo pódio e deixou a equipa profundamente desagradada com a decisão do Colégio de Comissários Desportivo, que optou por não aplicar qualquer penalização ao responsável. Para a estrutura, esta não-decisão é preocupante, porque passa a mensagem de que é possível provocar acidentes para ganhar posições sem consequências, algo inaceitável num campeonato deste nível e que poderá ter implicações directas na decisão dos títulos.

No final da prova, Gonçalo Antunes, CEO da RACAR Motorsport – AMR Partner Team, destacou o nível exibido pela estrutura ao longo de todo o fim de semana. “A equipa esteve num excelente nível em Valência, assim como os nossos pilotos. Demonstrámos competitividade, garantindo pódios mesmo em condições adversas. Os Safety-Cars causaram alguns resultados estranhos, perturbando ritmos e estratégias, mas ainda assim conseguimos conquistar dois pódios. O Roberto e o Mathieu continuam a liderar os campeonatos da categoria GT, e Vasco e Francisco mantêm-se firmemente na luta pelo ceptro da GT4 Bronze. Foi fantástico ver o pódio do Henrique e do Luca, mostraram ritmo muito forte, foram extremamente consistentes e evidenciaram o grande futuro que qualquer um deles terá no automobilismo”.

Numa nota mais crítica, o responsável máximo da equipa não deixou de se referir ao incidente da segunda corrida. “O acidente de que o Henrique foi vítima é inaceitável. Um adversário teve uma abordagem demasiado grosseira, atirou para fora de pista dois carros e não sofreu qualquer penalização, algo que não compreendo. Não acredito que seja esta a mensagem que os organizadores do campeonato queiram passar, mas é incompreensível que, num incidente desta gravidade, que poderia ter magoado os dois pilotos que abandonaram sem terem culpa nenhuma, o seu causador fique impune. Além disso, trata-se de um erro grave de conduta, que poderá ter implicações directas nas decisões dos títulos. Temos vindo a trabalhar arduamente, assim como os nossos adversários, para sermos competitivos e podermos estar na luta pelas vitórias, elevando o nível do campeonato. Gostaríamos que todos os envolvidos adotassem a mesma abordagem de rigor”.

Com os pontos somados em Valência, a RACAR Motorsport – AMR Partner Team reforça a sua posição de candidata aos títulos do Iberian Supercars e do Supercars España e centra agora atenções na penúltima ronda da temporada, que se disputará em Jerez nos dias 1 e 2 de novembro, que contará também para o Campeonato de Portugal de Velocidade.