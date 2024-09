Iberian Supercars, RACAR Motorsport em Valência: cinco Aston Martin Vantage AMR GT4

A RACAR Motorsport – AMR Partner Team disputa no próximo fim-de-semana no Circuit Ricardo Tormo, Valência, a terceira etapa do Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE, estando determinada em continuar os bons resultados obtidos no Autódromo do Estoril, caso lhe seja permitido ter as armas para isso.

A formação de Lisboa assegurou duas vitórias na etapa anterior, realizada no mais antigo autódromo português, uma na GT4 Am, com Rúben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende, e outra na GT4 Pro, com Manuel Gião e Mathieu Martins, tendo estas duplas assegurado ainda o segundo e terceiro lugares da geral.

Para a prova que se realizará na pista de Valência, Espanha, a RACAR Motorsport – AMR Partner Team volta a inscrever cinco Aston Martin Vantage AMR GT4 divididos por duas divisões.

Na GT4 Pro estarão em compita os duos Manuel Gião e Mathieu Martins, Francisco Cruz e Roberto Faria e, ainda, Nuno Pires e José Carlos Pires, qualquer um deles com garantias de competitividade, prometendo lutar pelas melhores classificações da geral e da sua divisão.

Na GT4 Am estarão em pista a defender as cores da formação portuguesa Rúben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende, que tudo tentarão para voltar ao pódio da divisão, ao passo que António Lopes e Filipe Videira continuarão a sua adaptação à competição e ao Aston Martin Vantage AMR GT4, depois de terem realizado a sua estreia na etapa do Estoril.

Gonçalo Antunes, o CEO da RACAR Motorsport – AMR Partner Team, sublinha o trabalho que tem vindo a ser realizado nas instalações da equipa e o desenvolvimento contínuo de que a estrutura tem vindo a sofrer. “Somos uma equipa em crescimento e aprendemos em todas as corridas em que participamos, o que nos permite melhorar consistentemente.

Os nossos Aston Martin estão bem preparados e já mostraram ser competitivos nas mãos dos nossos pilotos, que são, também, de elevado nível. Sentimos que em condições normais poderemos estar na luta pelas posições do pódio em ambas as divisões em que competimos. Claro que, estamos sempre dependentes do BoP que, por exemplo, no Estoril, nos castigou bastante.

Esperamos que em Valência não exista um desnível competitivo para os nossos adversários tão acentuado como se verificou nas duas primeiras provas da temporada. Se isso acontecer, estou seguro de que poderemos ter um fim-de-semana bem-sucedido, tenho plena confiança em toda a equipa”, enfatizou o responsável da formação de Lisboa.

O programa oficial da ronda do Circuit Ricardo Tormo tem o seu início no sábado, com os treinos-livres e qualificação. No domingo realizar-se-ão as duas corridas – a primeira às 9h10 e segunda às 14h55 – contando ambas com transmissão em direto na A Bola TV e no canal de YouTube do campeonato.