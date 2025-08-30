Iberian Supercars: Chefo Sport reforça armada com segundo Ligier em valência

A Chefo Sport anunciou a inscrição de um segundo Ligier JS2 R para a etapa de Valência do Iberian Supercars, prova que também pontua para o Supercars España. Pere Marques está confirmado como um dos pilotos, sendo o seu parceiro ainda por revelar. Esta movimentação assinala um reforço na aposta da equipa espanhola no campeonato, que regressa após a pausa de verão.

Atualmente, a formação já compete com um Ligier JS2 R, entregue à dupla Ángel Santos e Alejandro Iribas, que se destacaram ao vencer as duas corridas da divisão GTX em Jarama. A adição de um segundo carro sublinha a ambição da Chefo Sport em consolidar a sua presença e sucesso na competição.

O Regresso de Pere Marques e os Objetivos para Valência

Pere Marques, um nome familiar na estrutura da Chefo Sport, regressa ao volante do performante modelo francês. Em 2024, no mesmo Circuito Ricardo Tormo, Marques e Mikkel Kristensen demonstraram a competitividade do conjunto ao alcançar duas vitórias categóricas.

O piloto espanhol justificou o seu regresso pela elevada qualidade da grelha. “Volto ao campeonato porque é atualmente o que tem mais inscritos da Península Ibérica e apresenta um nível muito elevado. Acredito que podemos ser muito competitivos e desfrutar de boas batalhas em pista”, afirmou Marques, que competirá na divisão GTX.

Quanto às suas aspirações para a prova valenciana, Marques foi perentório: “O meu objetivo é repetir o que fizemos o ano passado, quando vencemos as duas corridas, mas desta vez sem falhas mecânicas durante os treinos de sexta-feira e sábado.”

Detalhes da prova

A etapa de Valência do Iberian Supercars terá lugar no Circuito Ricardo Tormo entre 13 e 15 de setembro. Os entusiastas do desporto motorizado poderão acompanhar as corridas através das transmissões televisivas na DAZN Portugal e DAZN Espanha, bem como nas redes sociais da Race Ready. Para os fãs que desejem viver a adrenalina de perto, o paddock terá entrada livre durante todo o evento.