Iberian Supercars: Batina Racing estreia Toyota Supra GT4 em Valência

A Batina Racing estreará no Circuit Ricardo Tormo, onde se realiza a terceira ronda do Iberian Supercars e do Supercars Jarama RACE, um novíssimo Toyota GR Supra GT4, um carro que marcará uma mudança de página na história da equipa.

Depois de um ano e meio com o confiável BMW M4 GT4 (F82), era evidente que a máquina bávara, que era da geração anterior do cavalo de batalha para a categoria da marca de Munique, já não era capaz de ombrear com a oferta mais recente e que tem vindo tomar conta das grelhas de partida do campeonato ibérico.

A escolha da equipa de Aveiro recaiu no Toyota GR GT4, que tem vindo a mostrar competitividade em todas as pistas europeias, sendo estreado no próximo fim de semana na pista situada em Valência.

Este será o primeiro contacto da Batina Racing com o carro nipónico, sendo encarado pela equipa e por Orlando Batina como um teste: “Estamos muito satisfeitos por podermos estrear o Supra já em Valência. A Toyota Gazoo Racing Europe conseguiu entregar-nos o carro a tempo desta prova e isso foi muito importante, dado que vamos começar a familiarizar-nos com as exigências do automóvel, tanto eu, enquanto piloto, como toda a estrutura técnica, dado que é muito diferente do BMW. Vai ser um fim de semana de grande aprendizagem”.

Sérgio Azevedo, infelizmente, não poderá estar presente na etapa de Valência devido a questões profissionais, adiando a sua estreia na sua nova montada: “desafortunadamente, não poderei estar presente nesta ronda do Iberian Supercars devido a compromissos profissionais. Gostava muito de poder rodar já com o Toyota, que promete ser um passo em frente para a Batina Racing. Estou ansioso pelo Algarve para o poder experimentar e desejo a melhor das sortes ao Orlando e a toda a equipa”.

O programa oficial da ronda do Circuit Ricardo Tormo tem o seu início no sábado, com os treinos-livres e qualificação. No domingo realizar-se-ão as duas corridas – a primeira às 9h10 e segunda às 14h55 – contando ambas com transmissão em direto na A Bola TV e no canal de YouTube do campeonato.