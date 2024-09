Iberian Supercars/2ª corrida: Manuel Gião e Mathieu Martins num triunfo de trás para a frente

Manuel Gião e Mathieu Martins, em Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, venceram a segunda corrida da etapa do Circuit Ricardo Tormo, depois de uma prova muito movimentada.

No segundo desafio do programa, a dupla da máquina inglesa da Racar Motorsport arrancou da sétima posição, mas foi ganhando posições durante os 45 minutos de acção, graças a um ritmo consistente e rápido frente ao muito público que marcou presença no traçado situado em Valência.

Tal como da parte da manhã, o Toyota GR Supra GT4 de César Machado e Jan Durán arrancou da pole-position, mas o espanhol da Speedy Motorsport não conseguiu manter a liderança, caindo para o terceiro posto.

Jan Durán ainda conseguiu subir a segundo, mas ultrapassar o BMW M4 GT4 da BMW España Motorsport, que liderava conduzido por José de los Milagros, foi uma tarefa mais difícil que se revelou impossível de concretizar.

Por seu lado, Mathieu Martins ganhou uma posição no arranque e a partir da oitava volta começou ao ataque, subindo na classificação graças a ultrapassagens seguras que foi realizando a Roberto Faria (Aston Martin Vantage AMR GT4 – Racar Motorsport), Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT4 – Veloso Motorsport) e a Filip Vava (Mercedes AMG GT4 – NM Racing Team), o que permitiu que entregasse o carro inglês a Manuel Gião no segundo posto.

Quando o Campeão de Pilotos de GT4 do Iberian Supercars de 2022 saiu para a pista estava já no comando, graças ao handicap do duo do Toyota da Speedy Motorsport, lançando-se para uma vitória segura ao assinar uma exibição sem mácula.

César Machado, com uma ponta final ao ataque, conseguiu terminar no segundo posto, contendo a aproximação pontual do duo do Aston Martin e afastando-se ainda mais de José de los Milagros e Nerea Martí, que terminaram no terceiro posto.

Depois de terem estado envolvidos na luta pelos lugares do pódio da geral, Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, que sentiram algumas dificuldades com os pneus Pirelli do Audi R8 LMS GT4, pensaram na GT4 Bronze, vencendo a sua divisão sem dificuldades, até por que os seus grandes rivais, Alberto de Martín e Nil Montserrat, tiveram um furo no seu Mercedes AMG GT4, perdendo tempo suficiente para o lançar para o vigésimo oitavo lugar, quarto da sua divisão.

Ricardo Costa e Harrison Walker, que se estrearam no Iberian Supercars aos comandos de um Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport, concluíram a sua primeira etapa na competição com um pódio, no segundo posto da GT4 Bronze, tendo Luís Calheiros e Paulo Macedo, Mercedes AMG GT4 da Lema Racing, ficado com o degrau mais baixo do palanque da divisão.

Depois de na parte da manhã terem sido os irmãos Nabais a vencer na GT4 Am, coube a Keith Gatehouse e Igor Sorokin a vitória na divisão na corrida da tarde, batendo o duo do Porsche 718 Cayman GT4 da Speedy Motorsport e o Aston Martin Vantage AMR GT4 de Rúben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende.

Pere Marques e Mikkel Kristensen repetiram na GTX o triunfo da manhã, tendo protagonizado um fim-de-semana quase perfeito. Na segunda corrida do programa, o duo do Ligier JS2R da Chefo Sport foi acompanhado na subida ao pódio da divisão por Andrius Zeimatis (Porsche 981 Cayman GT4 operado pela Speedy Motorsport) e Tomás Pinto Abreu e Simon Moore (Ginetta G50 da Tockwith Motorsports).

Rui Miritta concluiu um fim-de-semana perfeito, impondo uma vez mais o seu Porsche 911 preparado pela Monteiros Competições a carro semelhante da Tockwith Motorsport divido por Dave Benett e Marcus Fothergill. A ronda final do Iberian Supercars realiza-se no Autódromo Internacional do Algarve nos dias 26 e 27 de Outubro.