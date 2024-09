Iberian Super Cars: Azar bate à porta de Miguel Lobo com a fratura da tíbia

Luis Veloso, CEO da Veloso Motorsport: “Infelizmente o que aconteceu ao Miguel (Lobo) é uma daquelas situações que raramente sucedem. O azar decidiu bater à porta do nosso piloto e, lamentando o sucedido, em meu nome e em nome da Veloso Motorsport desejo rápidas melhoras ao Miguel e toda a equipa estará à sua espera para o regresse que desejamos seja no mais curto espaço de tempo.”

Levado para o hospital e observado pela equipa médica, o piloto da Veloso Motorsport recebeu a pior notícia: fraturou a tíbia e, nos tempos mais próximos, não poderá competir. Este diagnóstico acabou por implicar a retirada do Porsche 718 Cayman GT4 RS da equipa de Luís Veloso da prova, apeando, também, Francisco Mora. O regulamento não autoriza pilotos a solo e não podendo, nesta altura, alterar a formação do Porsche, nada mais restou à Veloso Motorsport que retirar o carro da competição.

Após boa prestação nos treinos livres, Miguel Lobo acabou por não ter a sorte pelo seu lado. Um desentendimento com outro piloto levou o Porsche 718 Cayman GT4 RS a ter de parar numa zona segura. Saiu do carro e, infelizmente, ao saltar uma das barreiras de segurança acabou por se magoar.

A Veloso Motorsport está a participar na terceira jornada do Iberian Super Cars que se disputa este fim de semana no Circuito Ricardo Tormo em Valência com o Audi R8 LMS para Patrick Cunha e Jorge Rodrigues (categoria GT4 Bronze) e com o Porsche 718m Cayman GT4 RS para Francisco Mora e Miguel Lobo.

